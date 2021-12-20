Мнение: Письмо: “На этот Новый год все должно решиться”

Вот эту автора я помня, вы тоже, наверное, помните.

У нее муж и молодой любовник, зовущий замуж, и она разрывается между ними.

Под прошлым письмом многие решили, что любовнику она не очень нужна, и огорчили меня, поскольку по письму было понятно, что он настроен серьезно.

Теперь конфликт обострился. Оба мужчины требуют у автора определиться.

Попробуйте самостоятельно ответить на вопрос, кого ей нужно выбрать, как это сделать, почему, что сказать другому.

Сразу скажу, что траблшутинг в этой истории есть.

Но траблушутинг есть в любой истории, где присутствует внешний конфликт, а не только внутренний.

olegardener

Здравствуйте, Эволюция!

Прочитала в одном из последних разборов, что «нельзя сознательно уменьшить значимость человека, если ваша значимость для него велика» и поняла, что, скорее всего, попала в безвыходную ситуацию.

Дело в том, что мой муж (К.), с которым мы в браке 25 лет, но живем раздельно уже 3 года, сказал вчера, что если на этот Новый год у нас не будет «елки», то следующий год он не переживет, физически умрет… Звучит как бред, но я ему поверила, для меня это маркер, что моей большой СЗ для него. Для него эта самая «новогодняя елка» – символ семьи, уюта, стабильности. Вот это все – гирлянды, елочные украшения, оливье. Всегда отмечали вместе. До сих пор вспоминаю, как мы разыгрывали маленького сына, оставляя на подоконнике печенье и стакан молока «для Деда Мороза», а утром он находил надкушенное угощенье и подарки, о которых мечтал целый год. Сыну уже 20 лет, к новому году он равнодушен. А муж нет.

Но проблема в том, что я уже три года в отношениях с другим человеком (А.). Собиралась с мужем развестись. Видимо, он что-то почувствовал. Понимаю, что звучит странно – все-таки 3 года отдельно, но причина была изначально в том, что К. пьет, много, каждый день, ведет себя после выпитого непредсказуемо, всегда навязчиво, часто агрессивно. А у меня 4 года назад диагностировали диабет, я попыталась как-то нормализовать образ жизни, но из-за алкоголизма мужа и его пьяных «качелей» это не удавалось. Тогда я решила, что вопрос отдельного проживания – это вопрос моего выживания, и переехала от К. Вначале на съемную квартиру, потом на свою, когда квартиранты съехали. К. обиделся, и какое-то время отказывался общаться со мной. Я думала, это все. Тогда и начались отношения с А. Он на 12 лет меня моложе, я первая женщина у него. А. как-то сразу предложил замуж за него выйти, но я не спешила, считала, что он одумается, т.к. изначально он на классическую семью с детьми ориентирован был, а мне уже было 47 лет на момент его предложения. Потом К. купил мне большую квартиру-офис в соседнем доме, чтобы жить гостевым браком и работать, я согласилась, чтобы с сыном чаще видеться, т.к. сын в квартире К. остался жить. А. в это же время купил дом для нашего совместного проживания в моем городе, переехал, ждал, что я перееду к нему. Но дом был не обустроен, а я была очень загружена на работе, писала и защищала докторскую диссертацию. А. согласился подождать с моим переездом до защиты, обустраивать дом. Это заняло больше года. Я защитилась, и сразу после этого муж предложил поехать на отдых на море, а я по глупости согласилась, т.к. устала на тот момент очень, не отдыхала уже три года. Кроме того К. сказал, что ему нужно поехать отдохнуть, чтобы попытаться бросить пить, и я тоже не смогла отказать.

Из-за этой поездки с А. произошел конфликт, который к счастью попал на разбор в блоге (https://evo-lutio.livejournal.com/1437540.html). Благодаря разбору удалось тогда вырулить из серьезного кризиса. Воспользовавшись советом, пригласила А. в совместную поездку. Точнее сказала ему тогда: «Если ты решил прекратить отношения, то хотя бы выполни напоследок одно свое обещание – свози меня в свой родной город, покажи мне его, ты предлагал уже давно». Поехали на выходные на моей машине. Он во время поездки немного подрастаял, показал места своей юности, познакомил с друзьями детства. Я сказала, что люблю его и хочу быть с ним. Он – что успокоится только тогда, когда я замуж за него выйду, и он печать в паспорте получит. Ответила, что тоже этого хочу. Мы стали пытаться налаживать отношения. Одним из моих предложений была консультация у репродуктолога. На первичную сходили еще тогда летом, потом прошли необходимые обследования, после этого заболели коронавирусом, и на вторичную попали только недавно. На вторичной консультации сказали, что шансов получить от меня яйцеклетку нет, можно реализовать программу ЭКО и суррогатного материнства только с донорской, но программа имеет возрастные ограничения – до 50 лет и обязательно нужно быть официально женатыми. А мне через несколько месяцев 50, и мы не успеваем уже никак. Спросила А. – нужно ли ему подумать, что делать дальше с этой ситуацией, он сказал, что давно уже подумал, для него ничего не изменилось, что я обещала развестись и выйти за него замуж, он уже три года ждет и хватит уже откладывать, вот к чему это уже привело. Я подумала, что если он, несмотря на «приговор» репродуктолога, не передумал быть со мной, то, наверное, действительно любит меня, и набиралась решимости поговорить с мужем о разводе.

Но муж опередил этот разговор и сказал, что он хочет отпраздновать новый год вместе, и обязательно с «елкой», и еще, сколько мне уже жить отдельно, и он просит меня, чтобы с нового года жили вместе опять.

Я вижу, что оказалась на развилке, где нет ни одного хорошего решения. С одной стороны муж, который, хоть и пьет, но хорошо относился ко мне 25 лет, ни в чем мне не отказывал, обеспечивал, возил на отдых, помогал с лечением моего отца, с воспитанием сына, а сейчас создал мне все условия для работы (квартиру-офис). Он хочет семью со мной сохранить. А с другой стороны А. Он поменял всю свою жизнь – купил дом в моем городе, переехал, устроился на две работы – все, по его словам, для того, чтобы иметь семью со мной. И даже после консультации репродуктолога, он не хочет слышать о том, чтобы отказаться от брака со мной, но если я откажусь выйти за него замуж, то отношений со мной он продолжать не будет. А отношениями с ним я очень дорожу.

Вот как-то так. Понимаю, что моя СЗ и для К., и для А. высокая. Сама люблю А., но не хочу, чтобы он остался без детей. К К. отношение как к близкому родственнику, который очень много для меня сделал. Его СЗ для меня тоже высока. У него гипертония, очень боюсь, что если скажу ему о разводе, то могут быть проблемы со здоровьем. Кроме того, заинтересована в нормальных отношениях с ним ради сына. Надеялась, что за три года он «подуспокоится» по поводу совместной семейной жизни, я ведь изначально говорила, что жить с ним не собираюсь больше. Но нет. Все три года он вкладывается в отношения больше, чем до этого, а негатива от общения практически не было, т.к. общаюсь с ним только, когда он трезвый.

Когда жили раздельно и не общались, он практически спился, фирма его разорилась. Как возобновили общение, стал ограничивать себя в алкоголе, устроился на работу, стал сыном заниматься, дачей. Говорит, что я его мотивирую. Не хочется это разрушить.

А. я просто люблю, стараюсь его поддерживать во всех начинаниях – работа, хобби, путешествия. У нас с ним много тактильности, спим обнявшись, уже три года «мурчим» друг с другом. Когда он покупал дом и машину для нас, думала, что это пригодиться ему в любом случае. Если бы он решил начать поиск более реальной кандидатуры для создания семьи, это было бы плюсом, как и хорошая работа. Но он сказал, что ему самому это все не нужно, только ради меня это делал, если я так и не выйду за него, то уволится, все продаст, и вернется в свой город к отцу. У него за это время мама умерла от ковида, внуков не дождалась, отцу совсем одиноко.

На этот новый год все должно решиться. В любом случае, мне будет тяжело, но хочется все же поступить максимально правильно.

Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то экологичные варианты закончить отношения с мужем. Возможно, я просто преувеличиваю свою СЗ для него, и не все так сложно. Но насколько знаю, он не изменял мне никогда, вкладывался в воспитание и образование сына, все имущество (его немало) покупали в браке совместно, а это высокий уровень доверия. Но он не может бросить пить, а с ним пьяным общение слишком деструктивное, совместно жить не получится, только гостевым браком. Думала поставить ему ультиматум, чтобы бросил пить, а если не выполнит, то – развод. Но теперь это будет манипуляцией, т.к. не это основная причина развода, а то, что у меня есть А., я его люблю, ценю и нужно уже перестать злоупотреблять его терпением. Но как сказать об этом мужу… Или, может все же, экологичнее будет сказать А., что я не выйду за него (хоть я его люблю и делать это мне не хочется), чтобы он наконец нашел для своих будущих детей потенциальную маму. Т.е. получается, что выбор правильной стратегии я не могу сделать, не учитывая свою СЗ для них обоих, а она мне кажется высокой и для А. и для К. Снизить дистанцией и сокращением общения я ее могла бы только для А., но не хочу этого. А вот для К. дистанцией не снизишь (пыталась сделать это последние три года), т.к. общий сын, общее имущество, и отношусь я к К. неплохо, забочусь о его здоровье. В чем моя ошибка?

С уважением и благодарностью за то, что Вы делаете.

С наступающим Новым Годом! Здоровья Вам на весь год, и вдохновенной и влюбленной в своего Короля Королевы – комментаторам и читателям блога)

Olegardener