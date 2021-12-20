 

Румыния изменила правила въезда в страну и ввела штрафы для нарушителей

20.12.2021, 19:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Теперь для пересечения границы с Румынией путешественникам надо будет заполнить электронную анкету, на основе которой сотрудники управления по общественному здоровью Румынии смогут легче идентифицировать и связаться с лицами, контактировавшими во время путешествия с человеком, инфицированным коронавирусом.

Цифровую анкету можно сформировать в электронном виде по ссылке. Туристы, прибывшие в Румынию без анкеты, должны будут заполнить ее в течение 24 часов, за отказ предусмотрен штраф до 3 тыс. леев (4,6 тыс. грн).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”. По состоянию на 16 декабря “Омикрон” подтвердили в 89 странах.

6 декабря в Румынии в связи с обнаружением в стране варианта коронавируса “Омикрон” принято решение ввести новые правила для туристов, прибывающих в страну.

С начала пандемии в Румынии подтвердили почти 1,8 млн случаев COVID-19, умерло более 58 тыс. человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Сигналы, посылаемые мышцами во время стресса, защищают мозг от деменции

31.05 / Искусственный интеллект начнет мыслить как человек

17.07 / Берлин ответил Вашингтону – санкции против «Северного потока — 2» попирают суверенные права Европы

09.11 / Франция настаивает на как можно скорейшем проведении встречи глав МИД в нормандском формате

31.12 / Мнения: Юрий Мель показывает пример мужества всей России

30.11 / Более 11 млн украинцев получили две дозы COVID-вакцины

22.12 / Американские ученые выяснили, какие леса легче восстанавливаются после пожаров

07.11 / Соловьев рассказал американскую шутку о выборах

14.11 / “Зафиксировано 50 попаданий снарядов”. В штабе ООС рассказали подробности обстрела Невельского

21.08 / Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» приняли в состав ВМФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика