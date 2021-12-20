Румыния изменила правила въезда в страну и ввела штрафы для нарушителей

Теперь для пересечения границы с Румынией путешественникам надо будет заполнить электронную анкету, на основе которой сотрудники управления по общественному здоровью Румынии смогут легче идентифицировать и связаться с лицами, контактировавшими во время путешествия с человеком, инфицированным коронавирусом.

Цифровую анкету можно сформировать в электронном виде по ссылке. Туристы, прибывшие в Румынию без анкеты, должны будут заполнить ее в течение 24 часов, за отказ предусмотрен штраф до 3 тыс. леев (4,6 тыс. грн).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”. По состоянию на 16 декабря “Омикрон” подтвердили в 89 странах.

6 декабря в Румынии в связи с обнаружением в стране варианта коронавируса “Омикрон” принято решение ввести новые правила для туристов, прибывающих в страну.

С начала пандемии в Румынии подтвердили почти 1,8 млн случаев COVID-19, умерло более 58 тыс. человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

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