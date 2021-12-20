 

Эксперт назвал раскопки в Херсонесе главным археологическим событием в России

20.12.2021, 19:26, Новости дня
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Президент Союза музеев РФ Михаил Пиотровский назвал центральным археологическим событием в жизни РФ экспедицию на территории «Южного пригорода Херсонеса», итоги работы в 2021 году подвели на круглом столе.

«Громадная территория освободилась от использования, уже есть прекрасные результаты, и мы их хорошо знаем. Вещи раскапываются, одновременно это должно быть законсервировано, строится археологический кластер и идет очень интересное взаимодействие с общественностью, с теми, кто строит парк. Предусмотрено сочетание науки, культуры, стройки, общественного мнения. Я поздравляю наших коллег с прекрасными результатами. Это является центральным археологическим событием в жизни нашей страны сейчас», – отметил Пиотровский, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Директор фонда «Моя история» Иван Есин отметил, что «сроки, поставленные перед нами в создании историко-археологического парка конечно очень амбициозны, но благодаря команде надежных партнеров нам удается не только проводить строительство нового музейного комплекса, но и спасти самое важное – археологическое наследие. Именно группа археологов, несмотря на возникающие сложности, открывает для нас археологический потенциал этого уникального объекта культурного наследия – «Южного пригорода Херсонеса».

По словам археологов, выполнено более 50% работ. В планах музейного сообщества сделать более 60 объектов, обнаруженных в ходе раскопок на территории Южного пригорода Херсонеса (в том числе склепы и цистерны) частью историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

В ходе археологических раскопок на площади 41 тыс. квадратных метров обнаружены и открыты 42 колодца (античность – Средневековье), две цистерны (античность), два бассейна (античность – Средневековье), 14 склепов (античность – Средневековье), толос (античность), герооон (античность), дорога (Средневековье), стена-крепида (Средневековье), оборонительная стена времени князя Владимира, стены зданий (античность – Средневековье), печь для выжигания извести (Средневековье), печь-тандыр (Средневековье).



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