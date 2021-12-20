 

Мнение: Перестройка “Проворного”

20.12.2021, 19:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На "Северной Верфи" заявили, что несмотря на последствия пожара, корвет "Проворный" перестроят заново, а сгоревшую полностью надстройку дозакажут еще раз.
Предварительной причиной пожара ожидаемо назвали нарушение техники безопасности.

Сгоревшую надстройку на корвете "Проворный" снесут на Северной верфи. Остальные конструкции и корпус корабля не пострадали в результате пожара, который произошёл 17 декабря.
Как сообщили в пресс-службе предприятия, в выходные, после того как пожар был потушен, корвет осмотрели специалисты. По их данным, уберечь корабль от более серьёзных разрушений помогла противопожарная изоляция между надстройкой и палубой.
"Надстройка подлежит демонтажу. Оборудования в надстройке не было. С АО "СНСЗ" ведутся переговоры о строительстве новой надстройки", — сообщили на Северной верфи.
После пожара почти 100 рабочих откачивали воду из корабля, чтобы она не замёрзла в трюме. Для этого в субботу и воскресенье на объект подали отопление и электричество.
Для оценки ущерба создана комиссия из представителей завода и ОСК. Она уже приступила к работе. Пока говорить о причинах пожара преждевременно, считают на заводе. Уполномоченной комиссии на изучение обстоятельств потребуется несколько недель.
Как писал "ДП", пожар на корвете начался в пятницу, 17 декабря, около 18:00. Огонь возник сначала в рубке главного командного поста и на башенно-мачтовой конструкции, затем пламя перекинулось на другие палубы. Площадь возгорания достигала 800 м2.
Пожар тушили более суток. В борьбе с огнём участвовали 168 человек и 42 единицы техники. Среди сотрудников завода никто не пострадал, сообщалось о травмированных пожарных.
Сгоревшую надстройку изготавливал "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ). Она сделана из многослойных композитных материалов (в том числе из стеклопластика и конструкционных материалов на основе углеродистого волокна). Такое исполнение обеспечивает радиолокационную скрытность корабля и значительно снижает массу его корпуса. Материал заявлен как трудногорючий.
Предварительной причиной происшествия назвали нарушение техники безопасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара. Проверку начала и прокуратура.

https://www.dp.ru/a/2021/12/20/Korvet_Provornij_dostro?utm – цинк

Впрочем, тут стоит подождать заявление ОСК, так как до сих пор не озвучена как общая сумма ущерба. так и потенциальная сумма (устроят ли заказчика новая цена и сроки), которая потребуется для фактически повторной достройки сгоревшего корвета. Единственный плюс, что пожар произошел до того, как на корвет установили основную часть изготовленного для него оборудования и вооружений.
В общем, ждем выводов комиссии и решения о достройке/списании.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / В Беларуси 11 школьников посадили в тюрьму за порчу фото президента

07.04 / Дмитрий Шепелев поздравил их с Жанной Фриске сына с 8-летием: “Папа рядом”

26.05 / Украинский школьник попал в больницу после съемки видео

13.02 / Косметолог рассказала о пользе патчей для кожи вокруг глаз

30.06 / Анастасия Макеева резко высказалась о СМИ, назвавшей ее «нищей любительницей бартера»

02.04 / Княгиня Монако Шарлен показала, как они с князем Альбером и детьми готовятся к Пасхе

25.11 / Лолита удивилась реакции москвичей на ее желание подарить подарки в метро

07.08 / Россияне, проживающие в Великобритании, провели акцию в поддержку партии “Единая Россия”

06.03 / “Улучшает теплоизоляцию на 25%”: Российские специалисты разработали новый сохраняющий тепло стройматериал

02.07 / «Знай край»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика