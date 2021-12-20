Мнение: Перестройка “Проворного”

На "Северной Верфи" заявили, что несмотря на последствия пожара, корвет "Проворный" перестроят заново, а сгоревшую полностью надстройку дозакажут еще раз.

Предварительной причиной пожара ожидаемо назвали нарушение техники безопасности.

Сгоревшую надстройку на корвете "Проворный" снесут на Северной верфи. Остальные конструкции и корпус корабля не пострадали в результате пожара, который произошёл 17 декабря.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, в выходные, после того как пожар был потушен, корвет осмотрели специалисты. По их данным, уберечь корабль от более серьёзных разрушений помогла противопожарная изоляция между надстройкой и палубой.

"Надстройка подлежит демонтажу. Оборудования в надстройке не было. С АО "СНСЗ" ведутся переговоры о строительстве новой надстройки", — сообщили на Северной верфи.

После пожара почти 100 рабочих откачивали воду из корабля, чтобы она не замёрзла в трюме. Для этого в субботу и воскресенье на объект подали отопление и электричество.

Для оценки ущерба создана комиссия из представителей завода и ОСК. Она уже приступила к работе. Пока говорить о причинах пожара преждевременно, считают на заводе. Уполномоченной комиссии на изучение обстоятельств потребуется несколько недель.

Как писал "ДП", пожар на корвете начался в пятницу, 17 декабря, около 18:00. Огонь возник сначала в рубке главного командного поста и на башенно-мачтовой конструкции, затем пламя перекинулось на другие палубы. Площадь возгорания достигала 800 м2.

Пожар тушили более суток. В борьбе с огнём участвовали 168 человек и 42 единицы техники. Среди сотрудников завода никто не пострадал, сообщалось о травмированных пожарных.

Сгоревшую надстройку изготавливал "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ). Она сделана из многослойных композитных материалов (в том числе из стеклопластика и конструкционных материалов на основе углеродистого волокна). Такое исполнение обеспечивает радиолокационную скрытность корабля и значительно снижает массу его корпуса. Материал заявлен как трудногорючий.

Предварительной причиной происшествия назвали нарушение техники безопасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара. Проверку начала и прокуратура.

https://www.dp.ru/a/2021/12/20/Korvet_Provornij_dostro?utm – цинк

Впрочем, тут стоит подождать заявление ОСК, так как до сих пор не озвучена как общая сумма ущерба. так и потенциальная сумма (устроят ли заказчика новая цена и сроки), которая потребуется для фактически повторной достройки сгоревшего корвета. Единственный плюс, что пожар произошел до того, как на корвет установили основную часть изготовленного для него оборудования и вооружений.

В общем, ждем выводов комиссии и решения о достройке/списании.

—