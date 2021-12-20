Мнение: Решения съезда – в жизнь

Давосский форум перенесен на лето 2022 года. Формально — из-за нового штамма «Омикрон». Что само по себе выглядит смешно: толком еще про штамм ничего не известно, первые данные о нем говорят о гораздо более легком заболевании, да и если квази-эпидемия продолжает «бушевать», то какая, собственно, разница — зимой или летом проводить сбор.

Причина, по всей видимости, иная. Процесс «нормализации», который, собственно, и есть сейчас главная тема всех глобальных тусовок, за два года рассинхронизировался. Соответственно, дается время отстающим на то, чтобы подтянуть успеваемость. Хорошистам и отличникам дается время на приведение ситуации у себя в приличный вид.

Но главное — возникли недокументированные ранее «баги» и нестыковки. Их много, не всегда понятно, насколько они серьёзны. Соответственно, резко возросло число противоречий между разными группами. Мелких, средних и значительных.

Поэтому нужно в рабочем порядке решить мелкие вопросы и заняться действительно серьезными. Первая фаза «нормализации» должна быть зафиксирована и намечены согласованные действия на следующую фазу проекта. Полгода — достаточный срок, чтобы отрешить большую часть проблем текущего периода.

Вот тогда глобальная фашистская тусовка рассчитывает на большую эффективность своей работы. Фашистский Интернационал — предприятие серьезное, а потому и подход к проектированию нового будущего у него тоже серьезный.

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