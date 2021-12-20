В компании LG объявили о выпуске мощного игрового ноутбука UltraGear

Новы игровой ноутбук UltraGear представили в компании LG. По словам разработчиков, это будет не просто мощный, а супермощный игровой компьютер в своем классе.

В частности, производитель сообщил о частоте обновления кадров 300 Гц, а также о разрешении 1600р. Анонс устройства состоялся на экспозиции выставки CES 2022. Отметим, что полное название ноутбука – UltraGear 17G90Q.

Размер экрана составляет 17,3 дюйма. Учитывая частоту кадров, отклик на нем уменьшен до показателя 1 мс. В основу конструкции положена платформа Tiger Lake H с мощным процессором Intel Core. Также здесь использован видеоускоритель NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q. Клавиатура оборудована полноразмерной подсветкой. Аккумулятор способен хранить 93 Вт·ч энергии. Компания обещает открыть свободные продажи в январе.