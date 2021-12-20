В Германии арестовали экс-главу Генштаба Грузии времен Саакашвили

Каландадзе покинул Грузию после смены власти в 2012 году. В основном он проживает в Украине, работал инструктором и руководил обучением отдельных военных подразделений.

По данным издания, в Германии учится сын Каландадзе. Экс-глава Генштаба часто посещал его и бывал в разных странах Европы, однако у правоохранителей никогда не возникало вопросов к нему.

Прокуратура Грузии планирует обратиться к немецкой стороне с ходатайством об экстрадиции Каландадзе на родину. В Грузии ему грозит от 14 до 17 лет тюрьмы.

Контекст:

Обвинение Каландадзе в Грузии было предъявлено после смены власти в 2012 году. По одному из дел суд признал его невиновным. В 2014 году, когда Каландадзе уже жил в Украине, ему заочно предъявлены обвинения в пытках и незаконном лишении свободы гражданина Грузии Элберта Коберидзе.

Прокуратура утверждает, что в июле 2012 Каландадзе и другие силовики пытали Коберидзе, чтобы выбить из него признание в подготовке теракта. Так, силовики незаконно задержали Коберидзе в Зугдиде 28 июля 2012 и перевели его в административное здание Департамента военной полиции в Тбилиси. Прокуратура отмечает, что задержанного перевозили в наручниках и с мешком на голове.

По данным следствия, 29 июля 2012 Каландадзе и другие силовики в течение нескольких часов пытали задержанного в здании военной полиции, требуя признаться в подготовке теракта. В материалах следствия указано, что “во время допроса после жестоких пыток задержан потерял сознание, однако медицинская помощь ему не была оказана. После пыток Элберта Коберидзе на несколько дней заперли в одной из комнат”.

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