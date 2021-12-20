Маникюр цвета матча – горячий тренд декабря. Тенденции и идеи

Зимний маникюр всегда отличается большим количеством блесток, шиммерных сочетаний и максимально светлых и нежных тонов. В этом сезоне нейл-мастера предлагают не ограничиваться только одним оттенком и экспериментировать в плане маникюра. Актуальным будет оттенок матча, который можно использовать как в классике, так и в современных дизайнах.

Новый тренд

Тренды в плане украшения ногтей постоянно меняются, появляются новые идеи и интересные варианты. Сейчас на пике популярности максимально простой и при этом довольно интересный оттенок. Маникюр в цвете матча выглядит свежо и стильно. Он довольно яркий, но при этом глубина оттенка отлично подчеркивает форму ногтей и делает ручки изящнее. Этот тон самодостаточный, поэтому не нужно использовать другие цвета для сочетания.

С помощью цвета матча можно сделать красивый акцент на ногтях, даже используя его соло. Сейчас нейл-мастера предлагают варианты простых сочетаний с базовой полупрозрачной основой, когда с помощью яркого цвета можно только подчеркнуть отдельные элементы на ногтях.

Плюс его в том, что он как хамелеон – меняет свой оттенок в зависимости от количества светлого тона в нем. Можно получить яркий и сочный цвет без разных добавок или же использовать более мягкий светлый тон для нежного изящного маникюра.

Советы мастеров

Оттенок матча будет выглядеть смело и эффектно при сочетании со светлыми голубыми тонами. Чем больше микса, тем кремовее и мягче получается финиш на ногтях. В тренде сейчас классический французский маникюр, где вместо белого можно использовать оттенок матча без разбавлений в чистом виде.

Замена в классике белого на чистый зеленый позволит получить эффектный и красивый результат. В разные сезоны на ногтях актуальны блестяшки, поэтому не нужно отказывать себе в возможности сочетать шиммер и матовый оттенок.

Кремовый мятный оттенок в однотонном исполнении на ногтях средней длины также будет выглядеть красиво и эффектно. Его не нужно украшать другими оттенками, достаточно только одного цвета, чтобы получился красивый и эффектный результат.

Интересные варианты

В одном маникюре можно сочетать разные оттенки зеленого и добавить также матовый финиш, чтобы цвет был еще полнее и ярче. Эта идея сейчас популярна в сочетании с белым и желтым оттенком на ногтях средней длины. Нейл-мастера советуют присмотреться к миндалевидной основе, она хорошо удлиняет ногти и делает акцент на изящных и нежных руках. Если же нет желания менять форму ногтей, то можно использовать короткие квадраты, на них любой оттенок выглядит эффектно и ярко.

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Классический матча отлично подойдет для средней длины миндалевидной формы. Маникюр в таком исполнении выглядит стильно и дорого, не нужно никаких деталей, ведь каждый ноготь здесь выглядит как отдельный вид искусства. Особенно в зимнее время такой маникюр выглядит очень стильно и максимально ярко.

Насыщенный лаймовый также красиво смотрится в зимнее время, ведь он делает руки яркими и ухоженными. Добиться такого цвета можно с помощью максимального количества чистого пигмента без смешивания с другими оттенками. Для большей яркости можно нанести лак в несколько слоев, тогда результат получится еще ярче.

Оттенок матча даже на коротких ногтях выглядит ярко и современно. На коротких квадратах с помощью тона можно сделать акцент на форме и максимально ее подчеркнуть с помощью тонких полосок этого цвета.

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Весь ноготь лучше покрыть бежевой основой или использовать полупрозрачный лак. Чем ярче полоска на кончике ногтей, тем интереснее будет выглядеть весь результат.

Нотки вдохновения

Нейл-мастера советуют обращать внимание на форму ногтей. Популярными будут миндалевидные, немного удлиненные. Они делают ногти визуально длиннее и акцентируют внимание на красоте пальцев. На таких ногтях можно сочетать оттенок матча вместе с разными узорами или принтами.

Легкий оттенок матча выглядит на ногтях оригинально и свежо, можно добавить больше голубого подтона, и тогда цвет получится не таким насыщенным, а более мягким и нежным, что будет идеальным выбором на зимнее время. Если же использовать в качестве базового не холодный, а теплый оттенок, то результат будет отличаться яркостью и глубиной.

Оттенок матча в маникюре действительно можно назвать новой классикой, которая отлично впишется в разные стили.