 

Заражение COVID-19 после вакцинации может создать «супер-иммунитет» ко всем штаммам вируса

20.12.2021, 18:56, Разное
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Молекулярные биологи из Орегонского университета отобрали сыворотки крови 26 пациентов, заразившихся коронавирусом после вакцинации, а также образцы еще 26 человек после прививки, у которых не было случаев инфицирования COVID-19. В исследовании in vitro ученые оценили нейтрализующую способность всех сывороток против дельта-варианта вируса, который на сегодняшний день является доминирующим в большинстве стран.

Оказалось, что уровень антител в образцах сыворотки пациентов с прорывными инфекциями был примерно в 1000% раз выше и эффективнее против живого вируса по сравнению с контрольной группой, получивших вакцину две недели назад.

Из 26 случаев прорывного заражения 10 относились к дельта-варианту, 10 — к альфа-варианту и «оригиналу» коронавируса, все остальные штаммы идентифицировать не удалось. Самую сильную нейтрализующую способность продемонстрировали образцы плазмы крови пациентов, зараженных дельта-вариантом.

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«Мы специально не исследовали вариант Омикрон, однако ожидаем, что прорывные инфекции от этого штамма вызовут такой же сильный иммунный ответ у вакцинированных людей. Наши результаты убедительно показывают, что привитые пациенты, которые в дальнейшем подверглись заражению, обладают супер-иммунитетом», — сообщил Фикаду Тафессе, главный автор исследования.

Поскольку это лабораторное исследование, его результаты нельзя интерпретировать однозначно, и более точные данные будут получены после длительного наблюдения за разными группами пациентов, отметили ученые.

«Но мы предполагаем, что в долгосрочной перспективе есть надежда увидеть уменьшение серьезности пандемии», — считают специалисты.



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