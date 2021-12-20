 

Разобрали за 3 часа – в Варшаве открылся магазин с атрибутикой от Лукашенко

20.12.2021, 18:51, Разное
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Первый в Польше магазин с атрибутикой от президента Республики Беларусь Александра Лукашенко открылся в Варшаве, сообщает БелТА.

Событие вызвало ажиотаж в польском обществе. Ещё до официального открытия у входа в магазин собралась очередь, растянувшаяся на 5 км. Поляков поразили демократичные цены, качество и энергия, которую передаёт эта одежда.

в Варшаве открылся магазин с атрибутикой от Лукашенко– Я приехал ещё за час до торжественного открытия. Я, как обычный польский работяга, которого ущемляют мерзкие капиталисты, уважаю президента Белоруссии. Он сильный лидер и не отдал евросодомитам власть. Я купил три майки, две байки, термос и огромный портрет Лукашенко. И всё это в сумме вышло дешевле трусов из европейских торговых центров, — отметил покупатель Кшиштоф Вшичкорович.

Майка в магазине «Пан-Лукаш» обойдётся покупателям в 50 злотых (около 12$), байка – в 70 злотых, термокружка – 80,1 злотых, портрет белорусского лидера 120х90 см в рамке стоит 233 злотых. Все товары производятся на белорусских предприятиях «ПрезидентОдежПром» и «БелЛегПром».

Как сообщают продавцы, всю продукцию раскупили за 3 часа. Новые поставки ожидаются ежедневно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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