В Москве продают комнату больше чем за 14 миллионов рублей

Как оказалось, рынок покупки и продажи отдельных комнат, а не квартир целиком, до сих пор активен в России. Больше всего таких предложений насчитали в Санкт-Петербурге. В Северной столице на продажу выставлены 1151 комнат, что составляет почти 15% от общего объема всех предложений в 15 российских городах-миллионниках, в которых проводилось исследование.

Несмотря на то, что Москва не вошла даже в первую тройку городов по числу выставленных комнат, именно ей довелось установить своеобразный рекорд. Самая дорогая комната выставлена на продажу именно в столице.

За 14,2 миллиона рублей покупателя ждет комната площадью в 19 с половиной квадратных метров в трехкомнатной квартире в Пресненском районе города. В среднем же в городе комнаты выставлены на продажу за 4,68 миллиона рублей.

В Санкт-Петербурге средняя стоимость выставленной на продажу комнаты установлена на уровне 2,78 миллиона рублей. На третьей строчке стоит Казань, в которой за комнату покупателю предстоит выложить порядка 1,64 миллиона рублей.

Ну а самый дешевый лот – 12-метровую комнату – нашли в доме на Комбинатской улице Омска. За нее просят всего 120 тысяч рублей.

ГородЧисло комнат в продажеСредняя стоимость объекта, рубСредняя стоимость за, м2Средняя площадь, м2Москва4204 682 660303 08415,45Санкт-Петербург11512 787 684155 30217,95Новосибирск508734 93554 88613,39Екатеринбург615787 50559 93113,14Казань1681 645 255109 97614,96Нижний Новгород331778 44450 63015,375Челябинск251450 98227 61616,33Самара580590 16339 84814,81Омск485502 09836 63613,705Ростов-на-Дону635776 01948 80615,9Уфа406966 28366 87014,45Красноярск500620 13939 27415,79Воронеж538539 89637 28514,48Пермь691634 99742 16415,06Волгоград718538 71743 73315,51