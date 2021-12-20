 

Темный шоколад назван эффективным средством снижения холестерина

20.12.2021, 18:43, Разное
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Медики рассказали, какой продукт нужно включить в рацион, чтобы снизить уровень «плохого» холестерина. По их словам, необходимо в умеренных дозах употреблять темный шоколад.
Высокий уровень холестерина отрицательно сказывается на здоровье, в частности, он негативно влияет на состояние сердца. Черный шоколад входит в список полезных сладостей, поскольку в нем содержится много флавоноидов. Они помогают артериям расширяться, поэтому через них проходит больше крови. Чтобы извлечь максимальную пользу, важно выбирать неалкализованный какао-порошок без добавленного сахара.
Темный шоколад действует как антиоксидант, поэтому осуществляется борьба с воспалительными процессами. Они нередко появляются при сахарном диабете, сердечных патологиях и некоторых видах онкологии.

Какао является не единственным полезным продуктом, которые рекомендуется на постоянной основе употреблять в пищу. В рацион необходимо включить в ягоды, поскольку они являются источником полифенолов. Последние представляют собой растительные вещества, благоприятно влияющие на сердечно-сосудистую систему.

Кровяное давление можно снизить посредством сывороточного белка. Его можно потреблять с самыми разными продуктами, например, йогуртами. Единственным способом контролировать состояние здоровье является диета. В то же время питание не должно заменять прием лекарств, если они необходимы по предписанию врача.

Уровень холестерина можно улучшить посредством специальных физических упражнений. В частности, помогает умеренная аэробная нагрузка.

Источник: inosmi.ru



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