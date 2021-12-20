Объявлены победители премии «Студент года – 2021»

В Москве подвели итоги Российской национальной премии «Студент года – 2021» среди учащихся вузов – совместного проекта Российского Союза Молодежи и президентской платформы «Россия – страна возможностей», победителем стал студент Казанского федерального университета Денис Давыдов.

Абсолютным победителем и обладателем гран-при премии стал Денис Давыдов, студент Института международных отношений Казанского федерального университета. Денис – участник и победитель соревнований по мини-футболу. Под его руководством команда КФУ заняла второе место в чемпионате высшего дивизиона студенческой футбольной лиги Республики Татарстан. На всероссийском фестивале спорта «АССК.Фест» Денис Давыдов вместе с командой «Казанские юлбарсы» победил в соревнованиях по футболу в формате 6х6, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Российская национальная премия «Студент года» – это не только конкурсные испытания, это возможность проявить себя и свои уже наработанные навыки. Вы молоды, сейчас ваше время, поэтому не упускайте шанс на участие в подобных конкурсах и возможность получить признание со стороны. Сделайте все, чтобы, оглядываясь назад, вы могли сказать – я получил максимум. И помните, что лидер – это человек, который умеет бросать вызов самому себе и справляться со всеми трудностями. Желаю вам всем удачи!», – сказал в своем обращении к финалистам премии заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров.

Были также определены победители индивидуальных и коллективных номинаций. В номинации «Общественник года» победу одержал Павел Дорошенко из Майкопского государственного технологического университета (Республика Адыгея). Титул победителя в номинации «Иностранный студент года» получила Лейли Календарова из Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе (г. Москва). Победителем в номинации «Председатель совета обучающихся года» стал Никита Лобанов (Казанский филиал Российского государственного университета правосудия, Республика Татарстан), а в номинации «Спортсмен года» победила Анастасия Кармаева (Сургутский государственный педагогический университет, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра). Титул «Творческая личность года» получила Камилла Прахова из Казанского национального исследовательского технологического университета (Республика Татарстан), а «Интеллектом года» стала Анастасия Баркова (Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет), город Москва).

В номинации «Юридическое объединение года» победу одержала Юридическая клиника Нижегородской академии МВД РФ (Нижегородская академия Министерства внутренних дел России, Нижегородская область), а в номинации «Добровольческое объединение года» – Волонтерский центр Южного федерального университета (Южный федеральный университет, Ростовская область). Лучшим «Киберспортивным клубом года» был признан Киберспорт РТУ МИРЭА (МИРЭА – Российский технологический университет, г. Москва). Звание «Патриотического объединения года» получил Поисковый отряд «Арьергард» РНИМУ им. Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения РФ (г. Москва). Победителем в номинации «Студенческое медиа года» стал Студенческий медиацентр SFEDUMEDIA (Южный федеральный университет, Ростовская область), а в номинации «Студенческое научное общество года» – студенческое научное общество НИЯУ МИФИ (г. Москва).

Российская национальная премия «Студент года» – уникальный конкурсный и образовательный проект для студентов образовательных организаций России, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. Всего участниками премии стали более 8 000 студентов из 75 регионов, а финалистами стали 600 человек из 71 субъекта России.

На протяжении нескольких дней студенты участвовали в конкурсных испытаниях, включающих индивидуальные и коллективные задания: самопрезентацию, специальные тестирования, кейсы, открытые уроки, дебаты, социальное проектирование и ролевые игры.

Ежегодно около 4 млн молодых людей по всей РФ участвуют в 12 федеральных программах и 200 региональных проектов.