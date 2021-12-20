 

Найдена часть украденных кассиршей из Ачинска денег

20.12.2021, 18:42, Новости дня
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Оперативники нашли 2,2 млн из более 20 млн рублей, которые подозреваемая в хищении кассирша Анна Григорьева унесла из банка в Ачинске.

«При проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями и сотрудниками полиции из оборудованного в гараже тайника изъято два миллиона рублей. Также в ходе обысков по месту жительства подозреваемых и их родственников обнаружено более 180 тысяч рублей. Для обеспечения мер по возмещению ущерба полицейскими изъят принадлежащий фигуранту уголовного дела автомобиль. В настоящее время иномарка помещена на специализированную стоянку», – говорится в сообщении МВД Медиа.

Ранее был задержан супруг кассирши, подозреваемой по делу о хищении более 20 млн рублей из кассы в банке в Ачинске. 

До этого  суд арестовал на два месяца 30-летнюю Анну Григорьеву, которая похитила из офиса «Альфа-банка» в Ачинске более 20 млн рублей.

ГУ МВД по Красноярскому краю опубликовало видеозапись с камер видеонаблюдения из офиса банка в Ачинске, откуда были похищены 15 млн рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро. По предварительным данным, к краже причастна кассир банка Анна Григорьева, которую объявили в розыск.

Напомним, во вторник женщина сдалась полиции. В настоящее время Григорьева содержится в ИВС, следователи ходатайствуют о заключении ее под стражу. 

Она сообщила следователю, что деньги она отдала людям, которые ей угрожали. Описать внешность злоумышленников кассирша не смогла. Показания подозреваемой вызвали у представителя закона сомнения.



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