В Spotify появилась официальная страница Украины

Продвигать имидж Украины украинский МИД совместно с Украинским институтом и командой онлайн-медиа “СЛУША” планируют посредством современной украинской музыки на украинском и английском языках.

Аккаунт Украины предлагает слушателям плейлисты для отдельных эмоциональных состояний. На сегодняшний день в нем есть шесть тематических подборок, изображающих разное настроение.

Также страница популяризирует украинскую культуру и туристические достопримечательности, в том числе кухню. К примеру, в одном из плейлистов “счастье” сравнивается с красным борщом.

Контекст:

Spotify был запущен в 2008 году. Стриминговый сервис позволяет слушать музыку в режиме реального времени, не загружая ее на устройство. В настоящее время сервис доступен в более чем 100 странах мира. Первыми странами, жители которых получили доступ к музыкальному контенту, стали Швеция, Испания, Норвегия, Финляндия и Франция. С 15 июля сервис стал доступен в Украине.

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