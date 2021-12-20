Цимбалюк: Выплаты по экономическому паспорту начнутся в 2037 году. До этого власть будет “осваивать” миллиарды на пиар и финансирование убыточных госпредприятий

“Экономический паспорт” украинца – без денег и с коррупционными рисками.

Украинские власти решили ввести экономический паспорт, благодаря которому государство планирует накапливать деньги от рентных платежей за пользование недрами и добычу полезных ископаемых. Все дети, родившиеся с 2019 года, смогут воспользоваться помощью при достижении совершеннолетия. Деньги можно будет потратить, чтобы получить высшее или профессионально-техническое образование в Украине, купить жилье или перевести средства на лицевой пенсионный счет. Но по “доброй” традиции практически всех инициатив нынешней власти эта тоже слишком несовершенна.

Предложенный президентом Украины пакет законопроектов об экономическом паспорте предусматривает создание фонда будущих поколений за счет направления средств от уплаты рентных платежей за добычу полезных ископаемых, нефти и газа из общего фонда государственного бюджета (70% ренты за добычу полезных ископаемых общегосударственного значения; 95% ренты за добычу нефти и газа; 100% ренты за добычу из континентального шельфа) – начиная с 2023 года.

Следует отметить, что таким образом формируется весьма виртуальный фонд, который начнет наполняться миллиардами гривен с 2023 года, а выплаты начнутся только в 2037 году. Как итог, в течение следующих 14 лет власти будут успешно “осваивать” миллиарды налоговых поступлений от добычи полезных ископаемых из общего фонда государственного бюджета и тратить их, к примеру, на пиар “Большого строительства”, финансирование убыточных государственных предприятий и так далее.

Впрочем, в первую очередь отмечу, что этот президентский проект закона нарушает Конституцию Украины в части равенства прав граждан Украины, он дискриминационный. Власть уже делит всех детей на рожденных до и после 1 января 2019 года и таким образом закрепляет абсолютное неравенство граждан и избирательность к определенным категориям населения по политическим мотивам.

Кроме того, в предлагаемой инициативе отсутствуют механизмы компенсации потерянных поступлений в общий фонд государственного бюджета. По прогнозам экономистов, дефицит бюджета Украины вырастет на 25 млрд грн в 2023 году, а к 2033 году этот разрыв увеличится до 50 млрд грн. При этом законопроект не предусматривает никаких механизмов сбалансирования и компенсаторов утраченных доходов. Очевидно, эту “дыру” в бюджете придется закрывать за счет других налогов, сборов или новых заимствований под проценты, которые будут отдавать будущие поколения.

Как уже отмечалось, средства фонда совершеннолетние граждане смогут тратить на оплату обучения, лечение или пенсионные сбережения, покупку недвижимости (расчетно говорят о сумме около $10 тыс. на одного ребенка в 2037 году, однако с учетом инфляции в Украине за эти “накопления”, если они останутся, и однокомнатную квартиру в райцентре не купишь).

Инвесторы лишатся любой заинтересованности во вложении финансовых ресурсов в добычу полезных ископаемых и углеводородов в Украине, ведь такая непрозрачность государственных финансов вместе с непредсказуемой налоговой политикой станут своеобразным “стопом” для любых внешних инвестиций. Государство не только потеряет нынешние источники наполнения бюджета, но и упустит добычу природного газа, которая должна обеспечивать энергетическую независимость Украины. Как следствие – дефицит бюджетов всех уровней, массовые простои и увольнения работников добывающих отраслей, а также фонд будущих поколений с нулевым балансом и миллионами обманутых украинцев.

В идеале в фонд будущих поколений необходимо направить не ренту от полезных ископаемых, что повлечет за собой целый ряд негативных последствий для Украины, а 80–100% реального увеличения поступлений от таможни, чтобы за благополучие будущих поколений заплатили контрабандисты, а не Украина за счет уничтожения медицины, образования и сектора безопасности. Кроме того, нужно пойти по пути возврата средств из офшоров, потому что именно туда вливается огромное количество денег, а также необходимо вывести украинскую экономику из тени, которая, по данным экспертов, составляет до 40%.

Также следует запретить направлять средства на финансирование дефицита государственного бюджета или государственных предприятий, чтобы эти средства работали на развитие экономики Украины, а не на коррупционные “кормушки” власти и приближенных чиновников.

Источник: “ГОРДОН”

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