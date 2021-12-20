 

На хрустальном сосуде из Клада Галлоуэя присутствует имя нортумбрийского епископа

20.12.2021, 17:58, Разное
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Археологи из Великобритании из Клада Галлоуэя извлекли необычный флакон, сделанный из римского горного хрусталя. Он находился в испорченной сумке. На сосуде присутствует имя нортумбрийского епископа.
Высота флакона составляла пять сантиметров, в нем могли находиться духи или же жидкость, применяемая в ходе проведения религиозных церемоний. Емкость была тщательно завернута в мешок из кожи, присутствовала еще и шелковая подкладка. В процессе реставрации исследователи обнаружили на дне флакона латинскую надпись. Она была сделана золотыми буквами: «Изготовлено по повелению епископа Хигуальда». Эта надпись стала решающим аргументом в пользу того, что определенная часть клада находилась в церкви в Нортумбрии.

В клад входят порядка сотни самых различных предметов. Ученые установили, что он был закопан в землю в 900 году нашей эры. Там содержится множество артефактов из англосаксонских королевств. Внимание ученых также привлекал золотая булавка, выполненная в форме птицы, отдельно археологи выделили серебряные браслеты, эстели и броши.

Что касается отреставрированного флакона, так он является исключительным. Его римское происхождение выдает резьба, присутствующая по горному хрусталю.

Источник: www.gazeta.ru



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