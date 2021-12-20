 

Гинцбург усомнился в рукотворном происхождении «омикрона»

20.12.2021, 17:56, Новости дня
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Новый штамм коронавируса «омикрон» не мог быть искусственно выведен человеком, так как в Южной Африке, где он был обнаружен, такая мутация могла произойти в силу естественных причин, сообщил глава центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

Он напомнил, что на юге Африки, где впервые был обнаружен штамм «омикрон», проживает большое число людей с иммунодефицитом. Из-за этой особенности COVID-19 мутирует в их организме.

«С другой стороны, у них там есть проиммунизированная прослойка различными возбудителями инфекционных заболеваний, в том числе, я не исключаю, коронавирусами различных генотипов они болели очень часто. На этом фоне, когда вирус в одном организме долго-долго существует, то он накапливает бесконечное количество мутаций», – цитирует «Интерфакс» Гинцбурга.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Кроме того, вирусолог предположил, что коронавирус мог от человека передаться диким животным, и, мутировав, вновь «перепрыгнуть» на .

«И сколько раз этот коронавирус передавался от одного дикого животного другому в популяции, неизвестно. Причем там, возможно, никакого иммунодефицита не требуется, а просто-таки существует природная устойчивость в силу того, что у животных рецепторы другие для прикрепления вируса и прочее», – отметил Гинцбург.

По его словам, «когда присутствуют тесные контакты между животным миром и человеком, что свойственно для Африки, то перескок мутировавшего вируса на человека может приводить вот к таким интересным и печальным для человеческой популяции последствиям».

«Поэтому никаких лекарств и человеческого воздействия типа конструирования, рукотворного, человеческого, антропогенного вмешательства, мне кажется, не требуется для объяснения этих всех явлений», – подчеркнул эксперт.

Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков не исключил рукотворного происхождения нового штамма коронавируса «омикрон».



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