Москва объявила о высылке двух немецких дипломатов после аналогичных действий Берлина

Россия высылает двух немецких дипломатов в ответ на аналогичные действия Германии, сообщили в российском Министерстве иностранных дел.

Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр был вызван в МИД в связи с высылкой двух российских дипломатов из Германии.

«Послу ФРГ было сообщено об объявлении persona non grata двух дипломатических сотрудников Посольства Германии в РФ в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое недружественное решение правительства ФРГ, а также акцентировано, что российская сторона будет неизменно адекватно реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина в наш адрес в будущем», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что послу также был заявлен решительный протест в связи с решением немецких властей о высылке двух российских дипломатов.

В качестве предлога для высылки власти Германии использовали вынесенный Высшим судом Берлина 15 декабря «абсолютно несправедливый, необъективный обвинительный приговор» в отношении россиянина Вадима Соколова по делу об убийстве в 2019 году гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Министерство подчеркнуло, что Хангошвили являлся одним из бывших лидеров террористических бандформирований на Северном Кавказе.

При этом российская сторона категорически отвергает «голословные и оторванные от реальности обвинения» в причастности российских государственных структур к этому преступлению. Сам вердикт носит характер «политического заказа».