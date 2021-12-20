Мнение: Маркетинг решает всё

Недавно узнал ответ на мучающий многих, но не совсем приличный вопрос. Почему вакцины во всем мире нынче колют в плечо? Ведь раньше, в нашем детстве, уколы делали более привычным образом – как, например, в “Кавказской пленнице” (если кто забыл, Трусу, Балбесу и Бывалому вкалывали как раз ВАКЦИНУ – во всяком случае, такова была легенда у “докторов”).

Ответ оказался ужасно прост. Знающие врачи говорят, что никакого специального смысла в уколе “вакциной” именно в плечо нет; более того – некоторые даже считают, что процент миокардитов после вакцинации (которые, впрочем, “наука” яростно отрицает) мог бы быть существенно меньше, если бы кололи не так близко от сердца, а туда, куда “положено” – то есть как раз в задницу. Врачи старой школы и вовсе стоят на том, что именно филейная часть – место, самой Природой созданное для всяческих уколов, и никакой 21 век в этом ничего не изменил…

НО! Организаторы всего шоу учитывали всевозможные мелочи, и, предвидя, что сам процесс вакцинации придется усиленно рекламировать по телевизору, пришли к выводу, что от классической “вакцинации в попу” придется отказаться как по эстетическим, так и по статусным соображениям. Ну в самом деле – представим, как бы выглядел по ТВ процесс вакцинации того же президента РФ Владимира Путина: вот он приходит в кабинет, снимает штаны, ложится кверху голым задом на кушетку… Фу! Кто бы согласился снимать такую рекламу?! А показывать?

Поэтому плечо было выбрано исключительно из соображений маркетинга. Прививку надо было прежде всего “продать”; а уж как там лучше с медицинской точки зрения – дело десятое.