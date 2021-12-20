 

“Анюта, жги”, “Вдохновляющий вид”. 39-летняя Седокова сверкнула грудью и крупным планом показала пах

20.12.2021, 17:32, Новости дня
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На снимке крупным планом изображена грудь, живот,  пах и бедра артистки, при этом ее голова и ноги не поместились в кадр. Судя по интерьеру и бокалу в руке певицы, фото было сделано во время отдыха. 

“Хочешь похудеть? Спроси меня как. И совет тут будет очень простой. Осознанное потребление плюс математика. Не стоить есть больше чем сможешь потратить в сутки. Если ты договоришься со своим организмом без стресса и ультиматумов, то он пойдет тебе навстречу. Разговор непростой, но это того стоит”, – поделилась советами под откровенным фото 39-летняя артистка. 

“Ого, хорошее туловище”, – отреагировали подписчики.

“Анюта, жги, мать”, – написали фолловеры.

“Вдохновляющий вид”, – прокомментировали снимок пользователи сети.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Контекст:

В 2002 году Седокова работала на “Новом канале”. После увольнения с 2002-го по 2004 год она была солисткой группы “ВИА Гра”. После ухода из коллектива находилась в декрете. В апреле 2006 года артистка начала сольную карьеру – под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”, а в сентябре того же года выступила на фестивале “Пять звезд” в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей передачи “Король ринга” (2008), а также участницей шоу “Ледниковый период 2” (2008), “Две звезды” (2009) на российском “Первом канале”. В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016-м презентовала первый сольный альбом “Личное”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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