 

Кардиолог Шaлыгина предупредила о внезапной смерти молодых людей из-за разрыва аневризмы

20.12.2021, 17:13, Разное
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Врач-кардиолог Татьяна Шаплыгина пояснила о болезнях, которые способны привести к смерти молодых людей. По ее словам, важно опасаться аневризмы, отрыва тромба и центрального сонного апноэ.
Сонное апноэ может привести к остановке дыхания. На фоне этого нередко происходит остановка дыхания. У человека уменьшается пульс в центральной нервной системе, который стимулирует дыхательную мускулатуру. При данном заболевании у людей наблюдаются проблемы со сном, на протяжении дни присутствует усталость.

Опасность представляет расслаивающая аневризма аорты. Она может проявиться вместе с ключевыми признаками сердечной недостаточности. Патология нередко сопровождается обмороком и нарушением кровообращения в головном мозга.

Часто у молодых людей наступает внезапная смерть из-за отрыва тромба. Также такое случается в случае наличия генетических заболеваний.

Источник: www.gazeta.ru



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