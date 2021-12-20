Кардиолог Шaлыгина предупредила о внезапной смерти молодых людей из-за разрыва аневризмы

Врач-кардиолог Татьяна Шаплыгина пояснила о болезнях, которые способны привести к смерти молодых людей. По ее словам, важно опасаться аневризмы, отрыва тромба и центрального сонного апноэ.

Сонное апноэ может привести к остановке дыхания. На фоне этого нередко происходит остановка дыхания. У человека уменьшается пульс в центральной нервной системе, который стимулирует дыхательную мускулатуру. При данном заболевании у людей наблюдаются проблемы со сном, на протяжении дни присутствует усталость.

Опасность представляет расслаивающая аневризма аорты. Она может проявиться вместе с ключевыми признаками сердечной недостаточности. Патология нередко сопровождается обмороком и нарушением кровообращения в головном мозга.

Часто у молодых людей наступает внезапная смерть из-за отрыва тромба. Также такое случается в случае наличия генетических заболеваний.

Источник: www.gazeta.ru