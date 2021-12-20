Отца Мирославы Карпович назвали копией Прилучного

Актриса Мирослава Карпович показала на фото своего отца. Многие поклонники пришли к выводу, что родитель знаменитости похож на ее избранника Павла Прилучного.

Карпович решила поделиться архивным кадром с отцом. Родителя звезды сериала «Папины дочки» не стало в прошлом году. Он несколько лет боролся с тяжелым заболеванием. Мирослава Карпович была близка со своим отцом, его смерть знаменитость переживала очень тяжело. В раннем возрасте у артистки были конфликты с папой, но с годами их отношения наладились.

Мирослава Карпович уже второй год строит отношения с коллегой по цеху Павлом Прилучным. Она не любит выходить в свет с избранником, поскольку не желает поддавать огласке личную жизнь. Актриса убеждена, что счастье любит тишину, а публичное обсуждение романов приводит к многочисленным ссорами разводам.

Многие обвиняют Карпович в том, что она увела Павла Прилучного из семьи. Сама же актриса предпочитает не реагировать на критику.