Президент Литвы призвал НАТО разместить войска на Украине

НАТО должна разметить войска на Украине и разработать план действий против России, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

«НАТО должна отреагировать не только тем, что она сконцентрирует свои войска на восточном фланге, но и усилением своего военного потенциала. Повышение военного потенциала – это хорошо, но у нас должен быть алгоритм, что делать, если будет сценарий А, сценарий Б, сценарий С», – цитирует РИА «Новости» Науседу.

По его мнению, интеграция РФ и Белоруссии также нарушает баланс в регионе и ЕС не должен закрывать на это глаза.

До этого министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что власти Литвы готовы передать Украине летальное оружие, потому что РФ уже «собрала у границ десятки тысяч военных».

Ранее МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра.

В проекте соглашения с НАТО РФ предлагает: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).