 

Погибший при падении декорации артист Большого театра был пьян

20.12.2021, 17:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Скончавшийся при падении декорации артист Большого театра Евгений Кулеш находился в этот момент в состоянии алкогольного опьянения, сообщил адвокат его матери Андрей Алешкин.

«Госинспекция по труду города Москвы установила, что случай произошел на производстве, однако также было установлено алкогольное опьянение средней степени тяжести. Никто этого, однако, не заметил. Комиссия отметила, что связи с этим виноватым признает погибшего», – сказал Алекшкин РИА «Новости».

Он пояснил, что опьянение средней тяжести характеризуется «нарушенной координацией движений, неуверенной, шаткой походкой» и т.д.

Вместе с тем у защиты есть вопросы к комиссии. Погибший актер не выходил из театра, и комиссия не ответила на вопрос, «как ему и где удалось напиться до такого состояния».

Также защитник отметил, что есть вопрос к формированию состава комиссии. Двое членов комиссии были и в комиссии по введению спектакля в эксплуатацию.

Напомним, артист Большого театра Евгений Кулеш погиб в октябре во время оперы «Садко» от упавшей на голову декорации. Как рассказал очевидец из числа зрителей, погибший во время спектакля не успел отойти во время смены декораций. По факту произошедшего организована доследственная проверка. Коллега погибшего заявил, что причиной гибели 37-летнего артиста миманса Евгения Кулеша на сцене Большого театра стала его собственная ошибка и невнимательность.

Адвокат сообщал, что неизвестные требуют от матери погибшего артиста отказаться от претензий и приостановить расследование уголовного дела.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Полиция начала проверку сообщений о поддельной справке на оружие журналиста Пивоварова

28.10 / В Томске упрочили сплавы для защиты ледоколов

13.08 / Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

19.07 / “Минут 10 так висят”. В Нальчике заклинило аттракцион, люди висели вниз головами

25.02 / В нынешнем году земляне смогут пять раз наблюдать явление суперлуния

06.03 / В результате ДТП с автобусом в Польше погибло шесть украинцев

11.01 / Малышева раскрыла «великую пользу» от COVID

06.11 / Пропавшего бизнесмена Коропова нашли погибшим в Сочи

06.11 / Венгрия анонсировала импорт российской вакцины от COVID-19

28.04 / Витренко назначен главой правления “Нафтогазу” на год – распоряжение Кабмина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика