Погибший при падении декорации артист Большого театра был пьян

Скончавшийся при падении декорации артист Большого театра Евгений Кулеш находился в этот момент в состоянии алкогольного опьянения, сообщил адвокат его матери Андрей Алешкин.

«Госинспекция по труду города Москвы установила, что случай произошел на производстве, однако также было установлено алкогольное опьянение средней степени тяжести. Никто этого, однако, не заметил. Комиссия отметила, что связи с этим виноватым признает погибшего», – сказал Алекшкин РИА «Новости».

Он пояснил, что опьянение средней тяжести характеризуется «нарушенной координацией движений, неуверенной, шаткой походкой» и т.д.

Вместе с тем у защиты есть вопросы к комиссии. Погибший актер не выходил из театра, и комиссия не ответила на вопрос, «как ему и где удалось напиться до такого состояния».

Также защитник отметил, что есть вопрос к формированию состава комиссии. Двое членов комиссии были и в комиссии по введению спектакля в эксплуатацию.

Напомним, артист Большого театра Евгений Кулеш погиб в октябре во время оперы «Садко» от упавшей на голову декорации. Как рассказал очевидец из числа зрителей, погибший во время спектакля не успел отойти во время смены декораций. По факту произошедшего организована доследственная проверка. Коллега погибшего заявил, что причиной гибели 37-летнего артиста миманса Евгения Кулеша на сцене Большого театра стала его собственная ошибка и невнимательность.

Адвокат сообщал, что неизвестные требуют от матери погибшего артиста отказаться от претензий и приостановить расследование уголовного дела.