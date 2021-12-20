 

Мнение: Проколисты идут ва-банк

20.12.2021, 17:08, Разное
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Мэр Лондона Садик-Хан, “британский политик пакистанского происхождения”

А в Лондоне тем временем натурально (!) ввели режим ЧС из-за страшного и ужасного омикрона! Караул! Спасайся! В стране с 74% привитых жуткое количество заражений чудовищным омикроном!

“Увеличение количества госпитализаций на фоне активности омикрон-штамма ковида ужасает властей Лондона. Чтобы не допустить ухудшения ситуации, они объявили режим чрезвычайного положения. Лондонские власти объявили о чрезвычайном положении из-за роста количества случаев омикрон-штамма коронавируса. Местные больницы могут заполниться пациентами в ближайшее время, заявил мэр британской столицы Садик Хан”.

Ключевое слово “могут”. Могут заполниться, а могут и не заполниться. Как повезет. Как тут не вспомнить знаменитое “сглаживание кривой”, когда нам – весной 2020 года – говорили, что “надо посидеть в локдауне пару недель или месяцев, ЧТОБЫ СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УСПЕЛА ПОДГОТОВИТЬСЯ”. Ну, сейчас последние дни следующего, 2021 года. Как там система здравоохранения – успела подготовиться? Нет? А чего так?

Смех и грех. При этом практически никаких сомнений, естественно, что вся эта “вспышка ковида” в Англии нарисована – просто за счет огромного, совершенно несообразного числа тестирований… Я, кстати, нашел в таблице страну, в которой тестирований еще больше, чем даже в Британии! Если в Англии уже условно “оттестировали” все свое население 6 раз, то в той стране – аж 13 раз!! И эта страна-рекордсменка – маленькая Австрия. Та самая, которая едва ли не первой в мире вводит принудительную вакцинацию.

“Вот уроды!” (с)

Источник: Размышления вольного социолога



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