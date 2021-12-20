 

Азамат Мусагалиев считает Джигана первоклассным лжецом

20.12.2021, 16:28, Разное
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Комик Азамат Мусагалиев высказался о рэпере Джигане. Он заявил, что считает его первоклассным лжецом. Такой вывод ведущий сделал, поскольку артисту ни за что не стыдно.
В ближайшее время Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев запустят проект «Я тебе не верю». Звезды, приглашенные в студию, будут рассказывать друг другу различные истории. Комики порассуждали, кого бы хотели видеть у себя в шоу. Они долго совещались и пришли к выводу, что нужно пригласить Гарика Харламова. У него есть много безумных историй, многих из которых на первый взгляд не кажутся правдой.

Еще одним претендентом стал рэпер Киевстонер. Экс-участниц группы «Грибы» славится своей неординарной манерой общения. Он просто говорит, а, кажется, что читает рэп-композицию. В данном случае становиться еще сложнее понять, произносится правда или же ложь. Также в список попал рэпер Джиган. Комики вспомнили, что артист бегал по Майами голым и тестя приводит в стриптиз-клуб.

В прошлом году к Джигану было приковано большое внимание. После того, как в США на свет появился долгожданный сын Давид, рэпер сорвался и попал в рехаб. Супруга Оксана Самойлова даже хотела уйти от артиста, но потом семья объявила о воссоединении. Жена помогла ему побороть зависимость.

Сейчас Джиган занимается бизнесом, воспитывает четверых детей, продолжает творческую деятельность. Он активно ведет свой блог, за которым следят миллионы человек.

Источник: www.starhit.ru



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