 

По иску Деда Мороза Санта Клауса признали иностранным агентом

20.12.2021, 16:11, Разное
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Великоустюгский районный суд удовлетворил иск Деда Мороза о признании Санта Клауса иностранным агентом. Следствие установило, что волшебник регулярно получал иностранное финансирование, а также подарки и целевые указания от разведок и дипломатов западных государств.

Санта Клауса признали иностранным агентом– Следствием установлен факт, что Санта Клаус 10 декабря посетил посольство Нидерландов. В ходе беседы перед ним была поставлена задача вручать подарки только тем российских детям, кто заявит о притеснениях в России и желании сменить гендерный статус. Также у Санта Клауса были обнаружены счета в финских банках, куда поступали миллионы марок и евро, – заявили в пресс-службе суда.

Также в ходе заседания было установлено, что все ранее подаренные российским детям подарки вручались без чеков и свидетельств о сертификации, а сам чародей не сообщал, что они куплены на деньги иностранных фондов, в частности, Фонда Сороса.

Начиная с 21 декабря 2021 года, Санта Клаус обязан пошить новый костюм с указанием своего статуса иностранного агента.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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