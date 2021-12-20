Береза: Весной у Зеленского будет рейтинг, при котором он будет думать, как бы досидеть первый президентский срок и не получить еще один за все нарушения законов

Для Владимира Александровича наступают “веселые” времена. Количество людей, которые не хотят, чтоб он баллотировался на второй срок, приближается к 70%, а количество инфантильных фанатиков Зеленского с отсутствием критического мышления сократилось уже до 26% и продолжает уменьшаться.

63,8% украинцев не поддерживают, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на второй президентский срок, 26,4% – поддерживают. Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией SOCIS 11–16 декабря 2021 года.

Согласно данным SOCIS, 67,4% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 18,5% – в правильном.

“Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, 16,7% граждан проголосовали бы за Владимира Зеленского, 12,3% – за Петра Порошенко, 8,6% – за Юлию Тимошенко, 7,9% – за Юрия Бойко, 5,1 % – Игоря Смешко, 4,9% – за Дмитрия Разумкова, 4,3% – за Евгения Мураева, 4,3% – за Владимира Гройсмана, 1,4% – за Виктора Медведчука, 0,9% – за Олега Тягнибока, 0,8% – за Олега Ляшко, 0,1% – за Киру Рудик. 15,7% респондентов отказались отвечать или не знают, за кого проголосуют, 11,7% – заявили, что не проголосуют ни за одного из кандидатов, 4,1% – не будут участвовать в голосовании”, – говорится в исследовании.

Вместе с тем, 32,4% респондентов заявили, что ни при каких обстоятельствах не проголосуют за Владимира Зеленского, 28,2% – за Петра Порошенко, 23% – за Юрия Бойко, 19,8% – за Виктора Медведчука, 16,7% – за Юлию Тимошенко, 15,4% – за Олега Ляшко, 14,5% – за Евгения Мураева.

В общем, весной у Зеленского будет рейтинг, при котором он не о втором президентском сроке думать будет, а как бы досидеть первый и после этого не получить еще один за все нарушения законов.

Источник: Борислав Береза / Facebook

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