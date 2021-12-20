Власти Камчатского края отменили QR-коды

…для поездок на общественном транспорте.

На Камчатке с завтрашнего дня перестанет действовать правило об обязательном предъявлении QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации или перенесенном СOVID-19, для поездок на междугороднем транспорте. Об этом сегодня объявил глава региона Владимир Солодов, передает «Камчатка Сегодня».

«Ввиду значимости перемещений перед новым годом с 21 числа у нас отменяются ограничительные решения в отношении межмуниципального сообщения», — пояснил он.

QR-коды для поездок на междугороднем общественном транспорте на полуострове ввели в конце ноября. Без них также не пускали и на рейсы местных авиалиний.

Первым регионом, в котором ввели QR-коды для поездок на общественном транспорте, стал Татарстан. Это вызвало негодование местных жителей. В первый день действия нового правила из автобусов, трамваев и метро Казани высадили более 700 человек без QR-кодов. Некоторые вели себя агрессивно по отношению к контролерам.

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В середине ноября правительство внесло в Госдуму законопроект об обязательных QR-кодах на железнодорожном и авиатранспорте при междугородных и международных поездках. Однако с рассмотрения его сняли для доработки. Президент Владимир Путин сказал, что в преддверии Нового года подобный закон создаст россиянам много проблем.

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