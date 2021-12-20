 

Она не такая! – Личное мнение

20.12.2021, 15:44, Разное
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Не знаю, на что рассчитывала пожившая Боня, цепляя всех вокруг, но своей цели она добилась. Пока все ржали над повелительницей красных дорожек, возмутилась одна ведущая с лобкового места.

Я была молода, визжит Ксюндель, могла и выпить. Но зато никогда не протирала штаны на шоу.


Фото: Соцсети

Эвона, какое странное заявление. Разве вся известность Бородиной не связана с сидением на лобном месте?

Много работала, говорит о своём прошлом Ксюндель. А вот Боня — нет, не работала! И тут — ну, смотрите скриншот — пронеслись километры обвинений во всех грехах.

Вы только не ржите, но Ксюндель искренне верит, что отличается чем-то от Бони! Нет, серьёзно — она возмущена, потому что… Потому.

Лично я вообще не вижу разницы между Бородиной и Боней. Впрочем, раньше Боня была симпатичнее Ксюнделя, но теперь они — в одной лиге уставших женщин.

Что сказать? Молодец Боня! Никто из упомянутых ею не счёл нужным на неё серьёзно отреагировать, но когда есть Ксюндель, всегда гарантирован встречный поток нечистот!

Бородину теперь три дня будет штормить на тему, как трудно она работала и не сосала, а вот Боня вбросила говнеца и сидит обтекает довольная.

К чему это я? Ах, да: интересно, а на пенсии они продолжат сраться или помирятся друг с другом, как положено женщинам на заслуженном отдыхе, и уже вместе проберутся на день рождения к какому-нибудь известному футболисту и пропылесосят красную дорожку Васюковского кинофестиваля?

Источник: Лена Миро



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