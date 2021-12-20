 

Жена Лепса пропала накануне первого слушания о разводе

20.12.2021, 15:42, Разное
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Жена известного российского певца Анна Шаплыкова пропала накануне первого слушания о разводе с ним. Она удалила свою страницу в социальной сети Instagram.
Поклонники продолжают пытаться понять, что произошло в отношениях Григория Лепса и Анны Шаплыковой, что они решили развестись. Инициатором разрыва выступила именно супруга известного артиста. Первое слушание по делу назначено на 20 декабря. Пока знаменитости не спешат озвучивать причину расставания.

Григорий Лепс очень переживает из-за развода, ведь с женой он прожил 20 лет. На прошлой неделе у него даже произошел гипертонический криз. Супруга артиста не стала прояснять ситуацию. Она предпочла просто исчезнуть из социальных сетей.

Сам же Григорий Лепс продолжает вести свой блог. Информацию о предстоящем разводе исполнитель хита «Рюмка водки на столе» не комментирует. Недавно он обнародовал фото с Ани Лорак, назвав ее самой желанной артисткой в мире.

Поклонники считают, что семья распалась из-за измен Лепса. Однако эта информация пока не подтверждена. Звездной чете придется разделить совместно нажитое имущество, также у них есть трое общих детей.

Источник: www.kinoafisha.info



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