 

Григорий Лепс развелся с супругой

20.12.2021, 15:40, Новости дня
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Мировой суд в Хамовниках расторг брак Григория Лепса с женой, певец на заседание не явился, прислав согласие на развод.

«Решением судебного мирового участка номер 364 района Хамовники города Москвы от 20 декабря 2021 года исковое заявление о расторжении брака Шаплыковой А.А. с Лепсверидзе Г.В. удовлетворено. В судебном заседании присутствовал только представитель истца. От ответчика в суд поступило согласие на расторжение брака», – приводит РБК решение суда.

Ранее сообщалось, что жена Лепса Анна Шаплыкова подала на развод после 20 лет супружеской жизни. Супруги решили расторгнуть брак мирно, без скандалов,  без дележа имущества. По какой причине распался брак Лепса – неизвестно. В браке родилось трое детей: дочь Ева в 2002 году, дочь Николь в 2007-м и сын Иван в 2010-м.



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