 

«Молдовагаз» полностью погасила очередной платеж Газпрому

20.12.2021, 15:40, Новости дня
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Компания «Молдовагаз» сумела вовремя погасить очередной платеж Газпрому, перечислив аванс за декабрь, сообщила в понедельник ее пресс-служба.

«АО «Молдовагаз» перечислило ПАО «Газпром» в полном объеме оплату за природный газ, потребленный в первой половине декабря текущего года», – говорится в заявлении компании, передает РИА «Новости».

Ранее ЕС пообещал выделить помощь Молдавии на покупку газа.

До этого вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что Молдавия больше не допустит задолженности Газпрому, из-за которой возникнет угроза отключения газа.

Напомним, первый же платеж за поставки газа по новому контракту оказался просрочен. Газпром пригрозил Молдавии отключением газа. После этого пресс-служба компании «Молдовагаз» заявила, что Молдавия выплатила долг ПАО «Газпром» в 74 млн долларов. Парламент Молдавии по просьбе правительства одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, что позволило выделить деньги для оплаты долга перед Газпромом за октябрьские и ноябрьские поставки газа.



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