Адвокат про экорейдеров: Первый удар, который наносится, – это по репутации, второй – трата времени

“Первый удар, который наносится, – это по репутации, второй – это трата времени. А в бизнесе время – это деньги. Поэтому многие предприятия, даже имея все в идеале и отстаивая свою позицию, они понимают, что если они залезут в суды – они понимают, что будут судиться полгода-год, то они понимают что за это время потеряют значительно больше средств, чем откупившись от этих активистов”, – объяснил он.

Партнер адвокатского объединения Иван Проданик добавил, что главный признак рейдерства – требование денег.

“Если у владельцам предприятия и к менеджменту ставятся противоправные требования, что с тебя там 10% в уставном капитале или с тебя определенная сумма средств – $10–20 тыс. – это уже идет… вымогательство. И это уже первый признак экорейдерства или вымогательства под предлогом экологических тем”, – отметил юрист.

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