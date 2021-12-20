Москва потратила на борьбу с пандемией 800 млрд рублей

Столица потратила на меры по борьбе с пандемией коронавируса около 800 млрд рублей, среди них создание резервных госпиталей и выплаты врачам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это сложно подсчитать вообще. Потому что очень много разных направлений этих трат, это и компенсации жителям, и бизнесу, дополнительные льготы, это прямые расходы на создание таких вот резервных госпиталей, как мы вот находимся, это дополнительные выплаты врачам, и, конечно, немалую проблему создало, особенно в 2020 году, падение доходов бюджета», – перечислил глава города в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24», передает РИА «Новости».

По его словам, на все это было потрачено около 800 млрд рублей, включая траты Фонда обязательного медицинского страхования. 200 млрд рублей составляют недополученные доходы города.

Собянин подчеркнул, что это недешевая история для всей экономики города. Теперь главная задача системы здравоохранения Москвы – не доводить заболевшего коронавирусом до госпитализации, а лечить амбулаторно.

Также градоначальник добавил, что 80% тех, кто попадает в Москве в больницы с коронавирусом – это занимавшиеся самолечением.

Рассказал Собянин и проблемах, которые есть сейчас с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса. По его словам, за все время было возбуждено около 80 таких уголовные дел.