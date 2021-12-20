 

“Это почти сатанинское явление”. Папа Римский осудил домашнее насилие над женщинами

20.12.2021, 14:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Количество женщин, которых избивают и над которыми издеваются в их домах, даже их же мужчины, очень и очень велико. Для меня это почти сатанинское проявление, поскольку это нападение на человека, который не может себя защитить, который может только заблокировать удары”, – сказал Папа.

Он добавил, что пострадавшие от насилия женщины не теряют достоинства.

Контекст:

Как сообщает The Guardian, по данным итальянской полиции на ноябрь, в стране ежедневно происходит около 90 эпизодов насилия в отношении женщин, и 62% – случаи домашнего насилия.

“Украинская правда” сообщила, что, по данным Национальной социальной службы Украины, в стране за девять месяцев 2021 года зафиксировано 205 608 обращений по поводу домашнего насилия, из них: от женщин – 167 900 (82%), от мужчин – 32 707 обращений (16%), от детей – 5001 обращение (2,43%).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / В ИКАО заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции

03.06 / УАФ определила даты проведения матча за Суперкубок между “Динамо” и “Шахтером” и старта нового чемпионата УПЛ

19.02 / Компания Ford изменила экстерьер нового спорткара Mustang Mach 1

15.01 / Одну из веток “Северного потока – 2” могут достроить в июне – Bloomberg

03.03 / Регистрация на ВНО 2021 года заканчивается 5 марта – Минобразования

01.05 / Кравчук считает, что в истории с Украиной России “не хватает элементарного ума”

18.01 / FAZ – после блокировки Трампа в Twitter политики в Германии требуют расширить контроль государства над соцсетями

09.09 / Кулеба обратился к России: Если вы такие крутые, отвечайте нам на уровне межгосударственных отношений

27.05 / Фильм украинского режиссера получил “Хрустального медведя” на Берлинале

12.03 / Зеленский записал видеообращение о решениях СНБО и обратился к олигархам и народу. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика