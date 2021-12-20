 

“Хочется задержать взгляд”. Жена Петросяна развела ноги перед камерой

20.12.2021, 14:31, Новости дня
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Брухунова позировала с широко разведенными ногами. Она села на стул, “оседлав” его – разместив спинку между ног.

“Мне нравится отпускать творческий процесс на самотек (разумеется, когда я в объективе, а не по другую сторону). Расслабление – это то, без чего невозможна классная съемка”, – заявила она.

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Публикация от Татьяна Брухунова (@bruhunova)

“Единственное фото, на котором хочется задержать взгляд”, – прокомментировала подписчица v.l16.61а.

“Красиво, емко, стильно. Ничего лишнего”, – отметила nadia_velengura.

Контекст:

Петросян и Брухунова тайно поженились в декабре 2019 года. На тот момент она была его помощницей в театре. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына. 

Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук. Артист не поддерживает отношения с 52-летней дочерью.

До брака с Брухуновой шоумен был женат на коллеге Елене Степаненко. Пара зарегистрировала брак в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз. 10 июня 2021 года суд вынес решение и разделе имущества бывших супругов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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