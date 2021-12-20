На условных “выборах премьер-министра” в декабре победил бы Гройсман – опрос
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На втором месте рейтинга лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко (12%), на третьем сопредседатель “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрий Бойко (11%).
Остальные политики расположились следующим образом:
нардеп и экс-глава парламента Дмитрий Разумков (10%);
экс-премьер Арсений Яценюка (9%);
лидер партии “Наши” Евгений Мураев (7%);
лидер партии “Сила и честь” Игорь Смешко (6%);
пятый президент и лидер “Европейской солидарности” Петр Порошенко (6%);
лидер Радикальной партии Олег Ляшко (5%);
действующего премьер-министр Денис Шмыгаль (3%);
бывший премьер-министр Алексей Гончарук (2%);
другой кандидат (5%).
Гройсман – 34%;
Тимошенко – 26%;
Яценюк – 25%;
Николай Азаров – 15%;
Виктор Янукович – 8%;
Шмыгаль – 8%;
Анатолий Кинах – 8%;
Юрий Ехануров – 7%;
Гончарук – 5%;
ни один из выше названных – 8%.
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