От чего «оберегают» — то сами и распространяют

Не думайте, что бред про связь 5G и ковида — это порождение «разума» наших соотечественников. Западные конспирологи распространяют свои теории через соцсети, а безграмотные массы их радостно подхватывают. Ну а любители нагреть руки на человеческих заблуждениях не переводятся не только у нас. В Европе их ничуть не меньше. Только там власти все-таки находят возможность изучить рекламируемые средства от всяческих напастей.

Вот и нидерландское Агентство ядерной безопасности (ANVS) занялось украшениями «против 5G», которые «защищают от беспроводных технологий», и теперь предостерегает покупателей от использования кулонов, якобы обладающих «защитными свойствами» от разрушительного воздействия радиации на организм. Как выяснилось, призванные оберегать владельцев от потенциального риска для здоровья, они сами оказались радиоактивными, способными повредить ткани и ДНК.

Украшения рекламировались как «квантовые кулоны» с «защитной силой», действующие как блокираторы радиации со свойствами отрицательных ионов. После того как ANVS обнаружило 10 изделий, испускающих ионизирующее излучение — то самое, от которого, как утверждается в рекламе, кулоны защищают покупателей, агентство попросило людей отказаться от ношения опасных аксессуаров. Покупателей предупредили, что постоянное ежедневное использование кулона может нанести серьезный вред, уточнив: «воздействие ионизирующего излучения может создавать для здоровья неблагоприятные последствия».

Ведомство подчеркнуло, что «эти потребительские товары, включающие радиоактивные материалы, из-за потенциального риска для здоровья запрещены законом». А те, кто длительное время, например год, не снимая носят такие изделия, могут подвергать себя уровню радиации, который превышает предел облучения кожи, действующий в Нидерландах.

Вообще-то, технология 5G, предназначенная для сверхбыстрой скорости интернета и большей пропускной способности сети, считается безопасной для использования. Однако конспирологи продолжают дурачить легковерных людей, связывая эту технологию с ужасными последствиями для здоровья, например со смертельными заболеваниями и с ослаблением иммунной системы в связи с пандемией Covid-19.

Источники информации и картинок: dailystar.co.uk, twitter.com

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