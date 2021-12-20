В Центробанке призвали ограничить малоимущих россиян во вкладах

Центробанк России считает целесообразным ограничить малоимущих граждан в максимальном размере вкладов. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

По словам Чистюхина, Банк России предлагает установить для них лимит депозита в 100 тысяч рублей. Замглавы ЦБ отметил, что речь идет о специальных вкладах для граждан с низкими доходами, доходность которых будет зависеть от ключевой ставки или уровня инфляции, сообщает Ura.ru.