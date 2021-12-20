 

В Центробанке призвали ограничить малоимущих россиян во вкладах

20.12.2021, 14:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Центробанк России считает целесообразным ограничить малоимущих граждан в максимальном размере вкладов. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

По словам Чистюхина, Банк России предлагает установить для них лимит депозита в 100 тысяч рублей. Замглавы ЦБ отметил, что речь идет о специальных вкладах для граждан с низкими доходами, доходность которых будет зависеть от ключевой ставки или уровня инфляции, сообщает Ura.ru.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12 / 2022 год уже совсем скоро. Все астрологические события, которые нас ждут

01.08 / Учёные узнали о риске взрыва спокойных вулканов

16.11 / Москва как новый глобальный центр: что сделают с российской столицей

05.06 / Врач Базылев назвал превращающиеся в рак хронические заболевания: “Могут повышать риски”

06.10 / Семья затеяла ремонт в доме, но в стене нашла клад в ящике из драгоценных монет и теперь они миллионеры

15.06 / Мнение: Преступления роты “Торнадо”

15.10 / Скандалы: Кредиторы достали Анатолия Мотылева и в Лондоне

29.03 / Мнение: Не будут заселяться носящие Nike и Adidas

07.06 / Решетова о воспитании сына: “На Ламбу придется заработать самому”

04.09 / Звезда сериала “Великолепный век” Мерьем Узерли беременна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика