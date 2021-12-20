Советы по выбору блоков питания

Для создания татуировки мастеру потребуется обзавестись большим количеством инструментов и материалов. Основное оборудование, без которого невозможно ничего сделать и ввести краску в кожу, является машинка и блок питания.

Как правильно выбрать оборудование

Необходимо понимать, что без хорошего и мощного блока питания тату машинка не сможет работать, а поэтому к его выбору следует подходить максимально ответственно. Для работы такого оборудования потребуется 10-15V, обычное напряжение сети 220. Задачей блока питания является преобразование электрическое напряжение, что позволит мастеру корректно выполнять свою работу. Подключить блок совсем не сложно. Для этого потребуется следующее:

подключить блок к сети с напряжением 220 Вольт;

найти 1 или 2 разъема RCA, которые используются для педали и самой машинки;

установить то напряжение на блоке, которое подходит для выполнения процедуры.

Различают два вида блоков для тату:

индукция (импульсный). Мастера отдают предпочтение этому варианту, так как устройства имеют более высокое КПД, низкая стоимость (в сравнении с другими вариантами), небольшой вес и размер.

аналоговый (трансформаторный). Эти приборы рассчитаны на продолжительную и бесперебойную работу. Но в ходе использования часто проявляются неточности в отношении отображения всех параметров. Этот вариант уже не так популярен как был раньше, а поэтому уже вышел из эксплуатации.

Импульсные блоки питания имеют большую популярность у мастеров по татуировкам благодаря своим усовершенствованным параметрам и расширенному функционалу.

На что обратить внимание

Выбирая блоки питания для тату-машинок следует учитывать такие характеристики, как:

производитель. Лучше отдать предпочтение известным компаниям, которые уже имеют большой опыт в создании подобного оборудования. От надежности «начинки» блока зависит то, как он будет работать, его срок эксплуатации. Откровенно дешевый вариант будет выгоден мастер на первый взгляд, но быстро выйдет из строя и ему потребуется приобретать новое оборудование, что повлечет за собой дополнительные расходы;

наличие дисплея. Эта опция существенно облегчает работу специалиста по татуировкам. Дело в том, что важно правильно установить подходящие параметры. Если же будет дисплей, то можно будет установить подходящие показатели и контролировать их без каких-либо проблем, что очень важно для начинающего мастера;

тип машинки для тату. Здесь нужно учесть роторный это вариант или же другой. Так одни блоки идеально подходят для роторных, а другие — индукции;

наличие дополнительных функций, которые обеспечат высокое удобство и простоту использования оборудования.

Какие параметры учитывают при покупке блоков питания для тату машинок? Важно учитывать следующие моменты: