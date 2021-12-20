Советы по выбору блоков питания
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Для создания татуировки мастеру потребуется обзавестись большим количеством инструментов и материалов. Основное оборудование, без которого невозможно ничего сделать и ввести краску в кожу, является машинка и блок питания.
Как правильно выбрать оборудование
Необходимо понимать, что без хорошего и мощного блока питания тату машинка не сможет работать, а поэтому к его выбору следует подходить максимально ответственно. Для работы такого оборудования потребуется 10-15V, обычное напряжение сети 220. Задачей блока питания является преобразование электрическое напряжение, что позволит мастеру корректно выполнять свою работу. Подключить блок совсем не сложно. Для этого потребуется следующее:
- подключить блок к сети с напряжением 220 Вольт;
- найти 1 или 2 разъема RCA, которые используются для педали и самой машинки;
- установить то напряжение на блоке, которое подходит для выполнения процедуры.
Различают два вида блоков для тату:
- индукция (импульсный). Мастера отдают предпочтение этому варианту, так как устройства имеют более высокое КПД, низкая стоимость (в сравнении с другими вариантами), небольшой вес и размер.
- аналоговый (трансформаторный). Эти приборы рассчитаны на продолжительную и бесперебойную работу. Но в ходе использования часто проявляются неточности в отношении отображения всех параметров. Этот вариант уже не так популярен как был раньше, а поэтому уже вышел из эксплуатации.
Импульсные блоки питания имеют большую популярность у мастеров по татуировкам благодаря своим усовершенствованным параметрам и расширенному функционалу.
На что обратить внимание
Выбирая блоки питания для тату-машинок следует учитывать такие характеристики, как:
- производитель. Лучше отдать предпочтение известным компаниям, которые уже имеют большой опыт в создании подобного оборудования. От надежности «начинки» блока зависит то, как он будет работать, его срок эксплуатации. Откровенно дешевый вариант будет выгоден мастер на первый взгляд, но быстро выйдет из строя и ему потребуется приобретать новое оборудование, что повлечет за собой дополнительные расходы;
- наличие дисплея. Эта опция существенно облегчает работу специалиста по татуировкам. Дело в том, что важно правильно установить подходящие параметры. Если же будет дисплей, то можно будет установить подходящие показатели и контролировать их без каких-либо проблем, что очень важно для начинающего мастера;
- тип машинки для тату. Здесь нужно учесть роторный это вариант или же другой. Так одни блоки идеально подходят для роторных, а другие — индукции;
- наличие дополнительных функций, которые обеспечат высокое удобство и простоту использования оборудования.
Какие параметры учитывают при покупке блоков питания для тату машинок? Важно учитывать следующие моменты:
- вольтаж и выдаваемые амперы. Средние показатели для оборудования считаются — 2,5-3 Ампера. Больше может быть, а вот меньше брать не стоит, так как этого может быть не достаточно для корректной работы. Если вольтаж падает во время работы, то игла просто не может пробить кожу, что делает невозможным дальнейшее проведение процедуры;
- качество комплектующих и пиковые нагрузки. Нужна защита от скачков напряжения иначе устройство просто сгорит и перестанет работать;
- индикация и дисплей. Облегчают работу специалиста, так как дают полную информацию относительно рабочих параметров;
- возможность защиты (барьерной). Позволяет защитить устройство от перекрестного заражения, а значит обеспечивает максимальную безопасность.
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