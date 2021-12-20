Бывший продюсер Свиридовой оказался в приюте для бездомных из-за проблем с алкоголем

Бывший продюсер популярной певицы Алены Свиридовой Юрий Рипях на фоне серьезных проблем алкоголем оказался в приюте для бездомных. В рамках очередного выпуска шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ он пояснил о том, как живет сейчас.

Юрий Рипях вспомнил, как записывал альбомы с Аленой Свиридовой. Продюсер прилагал множество усилий для раскрутки певицы. В те годы он практически не употреблял алкоголь.

Через какое-то время после завершения работы со Свиридовой продюсер попал в ДТП, которое изменило его жизнь. Он врезался в столб, находясь за рулем собственного автомобиля. Рипях уехал в Украину, с женой развелся и в итоге принял решение об уходе в монастырь. В нем продюсер жил на протяжении двух лет. Из монастыря продюсера депортировали в Россию. Сейчас Рипях проживает в приюте для бездомных людей, свою квартиру в Москве решил оставить родному племяннику.

Юрий Рипях помогу Свиридовой стать знаменитой с хитом «Розовый фламинго». Сама же звезда 90-х ничего не хочет слышать о бывшем продюсере.

Источник: www.ntv.ru