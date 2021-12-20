 

Президентов иностранных государств в российских СМИ с 2022 года будут называть главами

20.12.2021, 14:11, Разное
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Госдума в окончательном, третьем, чтении приняла закон, который обязывает российские СМИ с 1 января 2022 года называть президентов иностранных государств исключительно главами республик или монархий.

Президентов иностранных государств будут называть главами– Президент на территории РФ может быть только один. И вы знаете его имя. Называть Байдена или, прости Господи, Макрона президентом – значит заниматься вмешательством во внутренние дела России. Мы, как народные избранники, вовремя почувствовали угрозу – в том числе благодаря сигналам снизу, – заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

СМИ-нарушителям будет грозить штраф и предупреждение Роскомнадзора. При повторном нарушении СМИ будет объявлено иностранным агентом или ликвидировано (при наличии статуса иноагента на момент нарушения).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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