 

Папа Римский назвал домашнее насилие дьявольской проблемой

20.12.2021, 13:56, Новости дня
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Папа Римский Франциск назвал насилие над женщинами в семье дьявольской проблемой.

«Число женщин, которые подвергаются избиениям и насилию в семье, очень, очень велико. Для меня это почти дьявольская проблема, потому что [речь идет о] злоупотреблении в отношении слабого, который не может защитить себя. Это унизительно, очень унизительно», – передает ТАСС слова папы Римского.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что строительство стен для сдерживания миграционных потоков является одним из признаков возврата в прошлое.



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