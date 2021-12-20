Папа Римский назвал домашнее насилие дьявольской проблемой

Папа Римский Франциск назвал насилие над женщинами в семье дьявольской проблемой.

«Число женщин, которые подвергаются избиениям и насилию в семье, очень, очень велико. Для меня это почти дьявольская проблема, потому что [речь идет о] злоупотреблении в отношении слабого, который не может защитить себя. Это унизительно, очень унизительно», – передает ТАСС слова папы Римского.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что строительство стен для сдерживания миграционных потоков является одним из признаков возврата в прошлое.