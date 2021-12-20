Путин призвал Промсвязьбанк подставить плечо оборонным предприятиям

Президент Владимир Путин призвал Промсвязьбанк подставлять плечо оборонной промышленности при выполнении задач по диверсификации.

«Нужно, конечно, плечо подставлять предприятиям оборонно-промышленного комплекса при решении вопросов диверсификации», – передает ТАСС слова Путина в ходе рабочей встречи с главой банка Петром Фрадковым.

Ранее в РФ задумались о проведении форума по диверсификации ОПК.