 

Президенты стран “Люблинского треугольника” проводят встречу в Карпатах

20.12.2021, 13:46, Новости дня
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Главы государств планируют обсудить ряд вопросов в сфере безопасности в рамках “Люблинского треугольника”.

“Рад видеть в заснеженных Карпатах своих настоящих друзей Анджея Дуду и Гитанаса Науседу. В рамках Люблинского треугольника говорим о безопасности и координируем дальнейшие шаги по противодействию общим вызовам”, – написал Зеленский.

I am glad to see my true friends @AndrzejDuda and @GitanasNauseda in the snowy Carpathians. Within the Lublin Triangle, we are talking about security and coordinating further steps to address common challenges. pic.twitter.com/oHggaSEuPo

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 20, 2021

Контекст:

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы 28 июля 2020 года в Люблине подписали декларацию о создании “Люблинского треугольника”.

Участники “Люблинского треугольника” будут координировать действия для защиты международного права в условиях российской агрессии против Украины в трехстороннем формате и с участием НАТО, ООН, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

17 сентября состоялась первая встреча представителей “Люблинского треугольника”.

По итогам третьего заседания министров иностранных дел “Люблинского треугольника” в Вильнюсе 6-го и 7 июля 2021 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал этот формат сотрудничества альтернативой “русскому миру”.

2 декабря Зеленский, Дуда и Науседа провели переговоры в формате видеоконференции. По их результатам президенты одобрили совместное заявление, в котором призвали международное сообщество усилить санкции против РФ в связи с ее продолжающейся агрессией против Украины, а Кремль – к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границы Украины и с ее временно оккупированных территорий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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