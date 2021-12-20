 

Во Львовском горсовете задержали мужчину, который размахивал пистолетом и имел при себе наркотики

20.12.2021, 13:46, Новости дня
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Сообщается, что 17 декабря около 20.00 в управлении полиции охраны Львовской области получили сигнал тревоги из Львовской ратуши.

Когда наряд охраны прибыл на место происшествия, в помещении горсовета, вход в который свободен, был обнаружен мужчина, который зашел с улицы и размахивал стартовым пистолетом советского образца, пишет издание.

Львовянина задержали, оружие у него изъяли.

Была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанный был передан полицейским для выяснения всех обстоятельств и привлечения его к ответственности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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