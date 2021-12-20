В конце года особенно важно быть в курсе грядущих событий: Таро-прогноз на четвертую неделю декабря

В конце года крайне важно быть в курсе грядущих событий, чтобы успешно завершить все дела и поставить точку в любых начинаниях. О том, как будет развиваться сценарий будущего, можно узнать с помощью карт Таро. В нашей статье вы найдете подробный прогноз о том, что ждет представителя каждого из 12 знаков зодиака, согласно тому, какие старшие арканы выпали в раскладе.

Овен

Аркан “Башня” призывает Овнов отказаться от прежнего мировоззрения и исключить идеи, которые давно утратили свою актуальность. В конце недели вас ожидают положительные изменения, которые необходимо принять.

Карта “Император” обещает улучшение отношений в коллективе, а также сулит хорошую возможность для заработка. Старайтесь принимать только взвешенные решения, если хотите привлечь финансовую удачу.

“Влюбленные” в раскладе говорят о необходимости сделать выбор, который не удастся изменить в дальнейшем. Не стоит торопиться с решением, поскольку не все варианты развития событий будут доступны сразу же.

Телец

Если верить карте “Сила”, на этой неделе Тельцу предстоит проявить всю свою решительность. Направив энергию в сторону решения важных вопросов, вы легко достигнете новых вершин и завоюете популярность.

“Жрица” среди старших арканов символизирует мудрость, которую можно перенять от представителя старшего поколения. Также карта обещает обретение наставника, что поможет найти нужные знания.

Призывом оставить дурные привычки в уходящем году станет карта “Башня”. Согласно данному аркану, Тельцу стоит сосредоточиться на собственном счастье, избавившись от всего, что этому мешает.

Близнецы

Карта “Солнце” указывает на скорое завершение трудностей, а также сулит успех и процветание смелым людям. Не бойтесь принимать ответственные решения и наслаждайтесь тем, что все находится под контролем.

Резкие изменения в жизни Близнецов предрекает выпавшая в раскладе Таро карта “Фортуна”. Также этот аркан указывает на то, что не стоит предпринимать решительные действия, все как следует не обдумав.

Призывом отказаться от спешки для Близнецов станет карта “Дурак”. Ни в коем случае не принимайте важные решения на горячую голову, иначе в порыве эмоций вы рискуете натворить бед.

Рак

Благополучные изменения в жизни Раков произойдут в начале новой недели – об этом говорит карта “Звезда”. Не бойтесь свернуть с выбранного пути, ведь если помыслы ваши чисты, то любая дорога приведет вас к счастью.

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Олицетворением потакания вредным привычкам является карта “Дьявол”. Также аркан сулит испытания на прочность, которые необходимо пройти не спеша, вдумчиво анализируя ситуацию.

Согласно карте “Жрица”, на этой неделе Раку придется довериться своей интуиции. Шестое чувство не подведет даже в самые важные моменты, а затуманенный рассудок может этому помешать.

Лев

Аркан “Умеренность” говорит о возможности обрести счастье путем выполнения важных задач. Не стоит пытаться схитрить, дабы обмануть судьбу, иначе вы рискуете отвлечь от себя удачу.

Отсутствие проблем и неприятностей сулит карта “Мир”. Если верить данному аркану, Лев может спокойно заниматься своими делами: никто и ничто его не потревожит.

А вот “Фортуна” в раскладе Таро предупреждает о том, что в ближайшее время события начнут развиваться со стремительной скоростью. Дабы ситуация сложилась наилучшим образом, старайтесь не принимать необдуманных решений.

Дева

Карта “Башня” указывает на необходимость изменений. Девам давно пора отказаться от устаревших планов, иначе застой в личностном развитии лишь усугубит текущее положение.

Призывом к сохранению чести для Дев станет аркан “Справедливость”. Гадающему человеку следует помнить, что любая ложь рано или поздно раскроется, в результате чего доверие близких будет потеряно.

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Приятное времяпрепровождение в компании с друзьями или старыми знакомыми сулит Девам карта “Солнце”. Также аркан призывает поскорее завершить все вопросы, связанные с финансами.

Весы

Если верить аркану “Фортуна”, в конце четвертой недели декабря Весам стоит проявить разумную осторожность. Обойти стороной неприятности и не попасть под влияние манипуляторов поможет шестое чувство.

“Дурак” в раскладе является призывом отказаться от принятия важных решений до следующей недели. Подобная тактика убережет представителей этого знака от ошибок до тех пор, пока ситуация не прояснится.

Картой счастливой развязки является “Суд”. Также, согласно данному аркану, Весам стоит научиться прислушиваться к мнению окружающих, поскольку оно может оказаться более правильным, чем их собственное.

Скорпион

Аркан “Суд” для Скорпиона является призывом к решительным действиям. Ни в коем случае не опускайте руки, даже если вам кажется, что дело, за которое вы взялись, оказалось слишком сложным.

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Карта “Колесница” говорит о возможности заняться благородными делами. В данный период судьба благосклонна по отношению к Скорпиону, поэтому стоит ей показать свою благодарность.

Завершение трудностей и возможность разрешить разногласия с близкими родственниками олицетворяет карта “Мир”. Старайтесь опираться на свои лучшие черты характера, и у вас все получится.

Стрелец

Не теряйте бдительности, ведь в раскладе Таро выпала карта “Дурак”. Кажущаяся безмятежность может показаться бесконечной, однако на самом деле трудности не за горами.

“Справедливость” в раскладе станет для Стрельца символом честности. Если вы хотите добиться большого успеха, постарайтесь отказаться от сомнительных средств достижения цели (ложь, подкуп и так далее).

Карта “Влюбленные” символизирует период, когда следует принимать решения самостоятельно. Стрельцу не стоит бояться выбора дальнейшего пути, ведь любая из дорог приведет к счастью.

Козерог

Козероги, не стоит медлить, ведь среди старших арканов выпала “Сила”. Судьба подарила вам возможность заниматься любимым делом – не потратьте ее попусту, иначе потом пожалеете.

“Умеренность” в раскладе говорит о том, что Козерогу стоит знать меру (в общении, трате денег, питании и так далее). В противном случае с вами может произойти неприятная ситуация, выпутаться из которой будет непросто.

Быть честным, беспристрастным и порядочным призывает карта “Справедливость”. Если вы хотите привлечь в свою жизнь изменения, постарайтесь воздержаться от совершения злых поступков.

Водолей

Одним из позитивных арканов для Водолея на этой неделе станет “Солнце”. Согласно данной карте, вы можете смело заниматься серьезными проектами: никаких трудностей не предвидится.

“Повешенный” в раскладе призывает Водолея все время быть начеку. В некоторых делах (особенно в важных проектах) стоит взять паузу до тех пор, пока сила и мотивация к вам не вернется.

Благоприятное время, когда можно заниматься любыми делами, сулит карта “Звезда”. Совет карты: настройтесь на позитив и доверяйте своим предчувствиям, они помогут привлечь счастье.

Рыбы

Согласно карте “Башня”, в ближайшую неделю Рыб ожидают серьезные изменения почти во всех сферах жизни. Дабы они оказались благоприятными, слушайте только себя и не поддавайтесь на провокации завистников.

Карта “Колесница” говорит о том, что больше не стоит медлить. В скором будущем у вас появится возможность совершить стремительный рывок, что принесет в вашу жизнь перемены и счастье.

Призывом сосредоточиться для Рыб станет карта “Влюбленные”. Аркан говорит о том, что долгожданные изменения уже на пороге – осталось лишь прислушаться к своей интуиции, чтобы понять, как правильно их принять.