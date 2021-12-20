 

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания для правоохранителей за пытки

20.12.2021, 13:32, Разное
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В Государственную Думу России внесли законопроект об ужесточении наказания для представителей власти за пытки и принуждение людей к даче показаний с помощью запугивания. Об этом сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Авторы документа предлагают лишать мучителей свободы на срок до 12 лет. Кроме того, документ предусматривает перенос данного вида преступлений в разряд “особо тяжких”. Переступивших закон будут судить по уголовной статье “Принуждение к даче показаний”, сообщают “Вести Подмосковья”.



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